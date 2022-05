Felfokozott hangulatban játszottuk végig az elmúlt heteket, amelyben sikerült kiharcolnunk, hogy az utolsó fordulóban egy mindent eldöntő mérkőzésen lépjünk pályára a MÁV Előre otthonában. Fel kell dolgoznunk ezeket a történéseket még, hogy ne csalódásként éljük meg, ha­­nem jó irányba lépjünk majd tovább ezekből is táplálkozva – vélekedett érdeklődésünkre Fésüs Erzsébet, a Vidux-SZRSE férficsapatának vezetőedzője.Az első szett mindössze húsz percig tartott, és tizenhét pontig jutottak a szegediek.

Kezdésnek túl nagy teher hárult a fiúkra, a Fehérvár is el­­képesztően keményen indított, és nem találtuk meg még a fogásokat az ellenfélen. Ezt követően sem röplabdáztunk teljesen jól, akadozott a gépezetünk, de felvettük a versenyt a hazaiakkal – emlékezett vissza.



A télen érkezett szegedi tréner szerint a fehérváriak ereje abban is rejlett, hogy profin felkészültek az Extraligába jutásra. Napi két edzéssel és profi szerződésekkel az idény elejétől kezdődően a kitűzött cél felé mentek. Szegeden a munka és tanulás mellett jártak edzésre. Benne volt a pakliban a feljutás, de az idei célkitűzés még csak a kiváló csapatkohézió megteremtése volt, valamint hogy mindent eldöntőn meccset rendezzenek az utolsó fordulóban.

Aki kijött a meccseinkre, láthatta, folyamatosan fejlődött a játékunk, egyénileg és csapatban is előreléptünk. Elvégeztük azt a munkát, amire ennek a társaságnak leginkább szüksége volt. A következő szezonra biztosan másfajta dolgokra lesz szükség, de a célok is nagyobb lesznek várhatóan. Pozitívak a tapasztalataim, a legszerencsésebb edzőnek érzem magam, hogy ezzel a csapattal dolgozhatok – értékelte a tavaszt a télen kinevezett Fésüs Erzsébet.



A folytatásról annyit árult el, az a kérése a klubvezetők felé, hogy a bajnokság végeztével üljenek le tárgyalni, amikor már letisztázódtak a jövőbeli célok.