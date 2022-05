Az év első nemzetközi versenyén bronzérmet szerzett Mocsári Bence. A Titán TC paratriatlonistája a Yokohamában megrendezett világbajnoki sorozat legutóbbi állomásán végzett a harmadik helyen.

Titkon reméltem, hogy benne leszek az első há­­rom-négyben, de nem gondoltam volna, hogy ez sikerül is. November legvégéig kell topformában lennem, van még hova gyorsulnom – mondta la­punknak a versenyről Mocsári Bence.

A Titán TC paratriatlonistája a jövő héten a Lengyelországban esedékes Európa-bajnokságon versenyez majd, ahol nem igazán gondolkodik konkrét helyezésben, hiszen egyelőre még alakul a rajtlista. Két héttel később Spanyolországban egy világkupán indul, majd a világbajnoki sorozat au­gusztusban Angliában folytatódik. Az egész év legfontosabb eseménye a november végén Abu-Dzabiban esedékes világbajnokság.

Leginkább a futásban kell fejlődnöm addig, az úszásomban van egy szintem, ami szinte állandó, de ott is szeretnék pár másodpercet lefaragni. A kerékpár most az erősségem, az most rendben van. A Japánban szerzett bronzéremben nagy szerepe volt a jól sikerült felkészülésemnek. Egy egész hónapot Spanyolországban ké­­szülhettem, ott rengeteget tudtam fejleszteni a kerékpáron, és az okosgörgő is nagyon sokat segített. Jó alapozás van a hátam mögött – összegezte az elmúlt időszakot a tavalyi év legjobb paratriatlonistájának megválasztott Mocsári Bence.

Ami az Eb-ig tartó időszakot illeti, a jövő héten gyorsító feladatokat végez majd, de úgy érzi, jó formában várhatja a kontinenstornát.