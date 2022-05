Fenomenális szezon

Komárom (9.)–Levendula Hotel FKSE-Algyő (4.) 17–21 (6–11)

Női kézilabda, NB I./B, felsőházi rájátszás, 10. forduló. Komárom, 90 néző. Vezette: Győr, Hadas.

Levendula Hotel-FKSE Algyő: Dobó, Szalma, Gadányi (kapusok), Sulyok 2, Vass V., Nikolayenko 1/1, Miklós K. 1, Lovistyék 1, Zsilák 1/1, Balázs A., Farkas K. 1, Szepesi 3, Simon A. 3, Rózsa, Csáki 6, Németh I. 2. Edző: Farkas József.

Farkas József: – Nagyon örömteli, hogy győzni tudtunk. Szépen búcsúztunk az idei évtől, ráadásul új fiatalunk, Sulyok Rebeka is bizonyította rátermettségét, amihez külön gratulálok neki. Hihetetlen évet produkáltunk. Tíz meccsből kilenc győzelmet könyvelhetünk el a felsőházban, amivel a legjobb teljesítményt nyújtottuk az összes csapattal szemben. Ez a negyedik hely hatalmas dolog a klub életében, húsz csapatból így végezni: fenomenális. Gratulálok a lányoknak, a stábomnak, mindenkinek, aki hozzátett a sikereinkhez, segített, biztatott minket, szeretném megköszönni ezt a remek munkát. Remélem, jó példával jártunk elöl fiataljainknak is, hogy megmutattuk: sok munkával, akarattal, küzdéssel sok mindent el lehet érni. Külön gratulálok a serdülőinknek, az ifinknek, valamint több diákolimpia döntőbe kerülő csapatunk is lett, mindenki remek munkát végez idén. Ez kell, hogy jellemezzen minket a jövőben is.



Szoros meccsen vereség

Százhalombatta (3.)–Pick Szeged U21 (2.) 32–31 (16–16)

Férfi kézilabda, NB I./B, alsóházi rájátszás, 8. forduló. Százhalombatta, 100 néző. Vezette: Kovács T., Mándli.

Pick Szeged U21: Nagy T., L. Krivokapics (kapusok), Gazsó 1, Szepesi 3., Lőrincz 4/1, Varga K., Koszorus 3, Varga M., Csíki R. 1, Fekete G. 1, Radvánszki 1, Ludmán 4, Tusjak 2, Szilágyi B. 4/1, Hegedűs P., Molnár R. 7. Edző: Kárpáti Krisztián.

Kárpáti Krisztián: – Nagyon küzdelmes mérkőzést játszottunk, mindkét csapatnak szüksége lett volna a két pontra. Emiatt végig szoros mederben folyt a meccs. Sajnos a végjátékban kétgólos előnynél emberhátrányba kerültünk, és fordítottak a hazaiak. Támadtunk a döntetlenért, de hibáztunk, a vereséget a rutintalanságunk számlájára írom. Rászolgáltunk volna az egy pontra, összességében minden dicséret megilleti a srácokat a színvonalas mérkőzés miatt.



Vereséggel zárták a szezont

Szolnok (7.)–QSM-Algyő (11.) 33–23 (17–9)

Férfi kézilabda, NB II., Délkeleti csoport, 22. forduló. Szolnok, Tiszavirág Aréna. Vezette: Bozó, Mezei.

QSM-Algyő: Széll (kapus), Czékus 1, Czirják 5/2, Godó 2, Kosik 6, Mészáros 3, Nagy F. 1, Szilasi 2, Temesvári Á., Temesvári D., Tóth Á. 2, Tóth B. 1, Üveges. Edző: Prislinger Tibor.

Prislinger Tibor – Tartalékosan, de nagy szívvel játszottunk Szolnokon. Sajnos kikaptunk, de vállalható különbséggel ebben a felállásban. Kiestünk, de azért dolgozunk a következő szezonban, hogy ismét felnőtt NB II.-es férficsapata legyen Algyőnek. :



Ötgólos hátrányból felálltak

Kondoros (9.)–Pick Szeged U23 (4.) 31–31 (18–14)

Férfi kézilabda, NB II., Délkeleti csoport, 22. forduló. Kondoros, 40 néző.

Vezette: Major, Szuromi.

Pick Szeged U23: Kerekes, Pedersen (kapusok), Csíki K. 2, Jakovljevic 2, Járó 6, Kaposvári 3, Gyepes, Pintér 5, Szűcs P. 5, Vojnár D. 3, Budai, Vojnár P., Kovács M. 5/2. Megbízott edző: Balda Ákos.

Balda Ákos: – Rosszul álltunk a mérkőzéshez, amit az első félidő eredménye is mutatott. A szünet után sokkal jobban kézilabdáztunk, a hét a hat elleni játéknak és a jó védekezésnek köszönhetően ötgólos hátrányból felálltunk. A második félidőben mutatott teljesítményünkkel már elégedett voltam. Gratulálok a csapatnak a negyedik helyhez a bajnokságban.



Megkoronázták a szezont

Kunszentmárton (8.)–Makói KC (3.) 29–33 (15–18)

Férfi kézilabda, NB II., Délkeleti csoport, 22. forduló. Kunszentmárton, 100 néző. Vezette: Héjja, Kónya.

Makói KC: Balán, Kocsis (kapusok), Bajorhegyi 3/3, Miksi 1, Gazsó 6, Horváth, Csányi 10, Szilágyi Z. 4, Lajtár 3, Valaczkai 2, Árokszállási 2, Szabó M. 2, Hegyi. Edző: Miksi István.

Miksi István: – Egy igazi rangadót láthattak a nézők. Kiváló kapusteljesítmény, valamint védekező- és támadójáték jellemezte részünkről a mérkőzést. Végig vezettünk, magabiztosan hoztuk el a két pontot Kunszentmártonból, amivel megkoronáztuk az elért harmadik helyünket.



Győzelemmel zártak

HLKC (7.)–Szarvas (3.) 26–25 (15–15)

Női kézilabda, NB II., Délkeleti csoport, 22. forduló. Hódmezővásárhely, Balogh Imsi sportcsarnok, 50 néző.

Vezette: Herceg, Piller.

HLKC: Áncsán – Berei 5, Nagy 6, Török 3, Klemm 5, Blaskovics 1, Prikler.

Csere: Magyar (kapus), Ötvös 5, Rácz, Molnár, Kovács 1. Edző: Papp Mihály.

Papp Mihály: – Szerettünk volna szépen búcsúzni, úgy gondolom, sikerült. Hasonló volt a forgatókönyv, mint az előző két mérkőzésen. Jó kapusteljesítmény, második félidőben extra védekezés, hullámzó támadójáték. Nagyon őrültem annak a küzdésnek és győzni akarásnak, amit a lányok szemében láttam, ami végül meghozta a sikerünket. A bajnokság bronzérmesét győztük le. Gratulálok ehhez a csapatomnak!



Csapategységet alakítottak ki

Deszk (9.)–Gyula (4.) 27–36 (15–19)

Női kézilabda, NB II., Délkeleti csoport, 22. forduló. Deszk, 41 néző.

Vezette: Gecsei, Lamberg-Liszkay.

Deszk: Ágoston R., Rácz G. (kapusok), Draxler D. 8, Kiss-Draxler O. 3/1, Gercsó 8/1, Hadobás 1, Horváth P., Lukács 2, Kovács R. 2, Szél E., Széll N. 1, Tarján 2. Játékos-edző: Kiss-Draxler Orsolya.

Kiss-Draxler Orsolya: – Sikerült teljes csapategységet kialakítani a szezon utolsó mérkőzéseire. Bonyolult egy év van mögöttünk, de nagyon örülök, hogy sokan kitartottunk. Gratulálok a lányoknak, büszke vagyok rájuk!



Szezon nehézségek között

KSZSE (6.)–Gyomaendrőd (10.) 26–26 (15–11)

Női kézilabda, NB II., Délkeleti csoport, 22. forduló. Szeged, Etelka sori munkacsarnok, 50 néző.

Vezette: Herceg, Piller.

KSZSE: Fodor – Csécsei 1, Forgó 5/1, Borbás 4, Giricz L. 2, Szigetvári 3, Csáki 3. Csere: Jakab (kapus), Szorcsik 1, Fehér 7/4, Limpek.

Farkas Kitty: – Gratulálok a lányoknak a sok nehézség között megszerzett ötödik helyhez.



Diktálták a tempót

HVSC (11.)–Neptun (13.) 17–5 (3–1, 8–2, 3–1, 3–1)

Férfi vízilabda, OB I./B, 19. forduló. Hódmezővásárhely, városi sportuszoda. Vezette: Berki, Pásztor.

HVSC: Szőke X. – Szporny 1, Kátai-Benedek M. 2, Benkő 3, Barna 1, Katona 3, Palotás S. 2.

Csere: Józsa 1, Kudella, Szécsi 2, Ladócki, Nagy P., Vigh 2. Edző: Szabó Tamás.

Szabó Tamás: – Szorosabb mérkőzésre számítottam. A sikerünk kulcsa az volt, hogy végig diktáltuk a tempót, az utolsó pillanatig jól védekeztünk, rengeteget blokkoltunk, és a kapusunk is jól védett.