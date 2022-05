Rosszul kezdett a tartalékos Debrecen otthonában a Naturtex-SZTE-Szedeák, amely rengeteg közeli dobást rontott el az első félidőben, a korábbi szegedi, Dzseletovics vezérletével viszont magabiztos előnyt épített ki a házigazda. 18 ponttal is vezetett már a DEAC az első félidőben, nem akart összeállni a szegediek játéka.A második félidőben folyamatosan faragta hátrányát a Naturtex, de mindig volt hazai válasz. Megjöttek a távoli dobások szegedi oldalról, de hat és fél perccel a vége előtt is még tízzel vezetett a DEAC. Persons kettő, majd Kerpel-Fronius Balázs triplájával viszont egyenlített a Szedeák, de a szegedi cséká testvére, Gáspár triplájával újra a DEAC-nál volt az előny, és 79–76-nál az idő is szorította a Tisza-partia­kat. Bognárt hagyták üresen a hazaiak, majd sikeres volt a Szedeák letámadása, labdaszerzés után Cook zsákolt, ezzel húsz másodperc alatt két kétpontos akcióval átvették a vezetést.

A meccsen először így 79–80-nál vezettek, de a DEAC-nak volt még egy dobása: Dzseletovics hármasa azonban lejött, őrült mérkőzésen sikerült nyernie a Szedeáknak úgy, hogy összesen egyszer vezetett, és csak 11 másodpercig volt előnyben. Tette ezt viszont a legvégén, mindez pedig azt jelenti, hogy a klubtörténelem során először, egymást követő két évben ott lesz a rájátszásban a csapat!

DEAC–Szedeák 79–80 (22–16, 25–15, 15–20, 17–29)

Tippmix férfi kosárlabda NB I./A csoport, középszakasz, középház, 9. forduló.

Debrecen, Oláh Gábor utcai sportcsarnok, 300 néző.

Vezette: Földházi, Györfy, Sörlei.

DEAC: Kerpel-Fronius G. 4/3, Polyák 14/6, Valerio-Bodon 15/3, Drenovac 15, DZSELETOVICS 29/15. Csere: Gáspár 2.

Vezetőedző: Berényi Sándor.

Naturtex-SZTE-Szedeák: PERSONS 29/18, Szatmári 2, Cook 15/9, Bognár 8, Alston 4. Csere: Davis 15/3, Keller, Balogh, Kerpel-Fronius B. 7/6, Filipovics.

Vezetőedző: Simándi Árpád.

Kipontozódott: Alston (36.).