Hosszú idő után jó hangulatú összejövetelen találkoztak egymással, majd sztoriztak, egykori újságokat elemeztek, lapozgattak a korábbi Építők, majd a Délép SC kézilabdacsapatának játékosai az újszegedi Kisstadionban.

Az 1964 és 1976 közötti csapat mai átlagéletkora 75 év, így sajnos már sokan nincsenek közöttük, de akik találkoztak, nagy örömmel tették.

Így például Darvas Tamás, Sári János, Adamkovics István, Kasper Dezső, Csiszér Előd, Fekete József, akik szívesen emlékeztek meg az elhunytakról, mint a válogatottig is eljutott Gyovai János vagy Tamás Géza.

A Délép SC az NB I.-be is eljutott ugyanúgy, mint a Pick Szeged elődje, a Szegedi Volán, így joggal tartottak az együttestől az ellenfelek, majd később már inkább baráti társaságot alkottak a Szegeden nemcsak a pályán, hanem az életben is maradandót alkotó kézilabdások, akik szerettek együtt lenni és akár a megyei bajnokságban is játszani. A helyszín, a Kisstadion pedig azért volt különleges helyszín, mert a csapat itt, betonon játszotta a mérkőzéseit addig, amíg az újszegedi sportcsarnok 1974-ben meg nem épült.