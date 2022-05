Pontosan. A kezdés, azaz 15 óra előtt pár perccel már a pályán a Gellért TI versenyzői csapata. Kiss György vezetőedző tart eligazítást, majd Susányi Zsófia és Sonkodi Bálint is elmondja, mi lesz az aznapi penzum.A GTI tehetséges játékosa, Tóth Ákos János eddig kiváló idényt tudhat maga mögött. Vinkovciban megnyerte élete első nemzetközi versenyét, a magyar U14-es ranglistán pedig az élre állt. A kezdés előtt beszélgettünk vele.

Még nagyon kicsi voltam, négyéves, amikor először fogtam a kezembe teniszütőt, és vettem részt az első edzésen. Itt még komoly munkáról nem beszélhettünk, hiszen sokszor örültem annak, hogy eltaláltam a labdát. Kilencéves koromtól kezdtem el komolyabban foglalkozni a tenisszel – mondta.



Jancsi (mindenki így szólítja) mindennap azért dolgozik, hogy még jobb legyen. Remek kis közösségben, remek körülmények között fejlődhet a Gellért Szabadidőközpontban.

Sokan megkérdezték már, hogy mit szeretek a teniszben. Leginkább a játékot, de tudom, hogy minden edzésen oda kell tennem magam, hogy fejlődjek. Van még hova, hiszen az út elején járok, de komoly terveim vannak, amit szeretnék is megvalósítani. Az elmúlt időszakban éppen a tenyeresem javítására fordítunk jóval több időt. Egyre jobban megy, de sokat is edzünk ennek érdekében. Lépésről lépésre kell fejlődnöm, a szervám is lehet hatékonyabb, de éppen ezért edzünk, hogy jobb legyek – nyilatkozta a fiatal.



Horvátországban a dobogó legfelső fokára állhatott fel, élete első nemzetközi sikerét érte el.

Nagyszerű érzés volt megélni életem első nemzetközi tornagyőzelmét. Pedig kicsit izgultam is, mert reggel, amikor kimentünk a pályára, nagyon fújt a szél, nem volt a legkedvezőbb az időjárás. Szerencsére jól tudtam kezelni minden külső tényezőt, így sikerült nyernem. Nem volt egyszerű dolgom Vinkovciban. Az első két meccsem nehéz volt, nem játszottam jól, de így nyertem. Ez jó hatással volt a játékomra, mert már a legjobb nyolc között jóval eredményesebben teniszeztem, elég jól ment a játék – mondta.



Mint minden fiatal, ő is ko­moly célokat tűzött ki magának. Hosszú út vezet ahhoz, hogy nagy győzelmeket érjen el, de ezért mindent megtesz.

Nekem is vannak álmaim: minél jobb játékossá váljak, felnőttként ATP-versenyeken vegyek részt. Több kedvencem is van, így Novak Djokovics, Nick Kyrgios, Alexander Zverev és Grigor Dimitrov játékát imádom. A sport mellett természetesen a tanulás is fontos számomra, jelenleg a Béke Ut­­cai Általános Iskola tanulója vagyok, szerencsére a sportot és a sulit össze tudom hangolni – jegyezte meg végül.