Észtország még soha nem adott otthont tekés világeseménynek, ez azonban most megváltozik: a hét elején kezdődött az U18-as világkupa, utána következnek az U23-asok a vb-vel, majd jövő hétfőtől a felnőttek egyéni világbajnokságát rendezik meg Elvában.Az U23-asok mezőnyében Ivanyik Richárd képviseli a szegedi színeket, míg a felnőtteknél egy trió Brancsek János, Kiss Norbert és Zapletán Zsombor személyében.

A felnőtteknél az első játéknap hétfő lesz, amikor a klasszikus egyéni első fordulóját rendezik, és ez a kör átnyúlik keddre is, amikor este már a tandem mix küzdelmei is elkezdődnek. Jövő szerdán a sprint szakág meccsei is elkezdődnek a tandem folytatása, majd mindkét szakág befejezése mellett, aztán csütörtökön, pénteken és szombaton visszatér a mezőny a klasszikus egyéni versenyhez.

Azt egyelőre még nem tudni, a szegediek melyik szakágban lesznek érdekeltek. Az egyéni országos bajnokság alapján bárhol is kell szerepelniük, helyt tudnak állni, hiszen mindhárman sokoldalúak: nyertek már sprint-ob-t, illetve az egyenes kieséses klasszikus számhoz megvan az erőnlétük, Kiss N. pedig tandemben szerzett már világbajnoki aranyat többször is, de volt egyéni és sprintvilágelső is.

A világbajnoki mezőnyt átnézve bivalyerős lesz a szerbek kerete Zavarkó Vilmossal, a volt szegedi Ernyesi Róberttel, Igor Kovacsiccsal, Bárány Csongorral és Loncsárevity Adriánnal. A három szegedi mellett a magyar keretet Budai Ádám (Schwaz), Farkas Ádám, Kakuk Levente, Kozma Károly (mindhárom Zalaegerszeg), Kiss Tamás (Neumarkt) és Móricz Zoltán (Répcelak) alkotja. A női keretben ott van a szegedi Tóth Andrea, illetve edzőként Sáfrány Anita is.

A felnőtt magyar küldöttség vasárnap reggel 6-kor száll fel Budapestről, majd müncheni átszállás után megy tovább Tallinba, ahonnan még körülbelül kétórás buszozás vár a keretre, mielőtt Elvába ér.