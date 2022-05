– Harminckét mérkőzésen harmincegy gólt szerzett a labdarúgó NB I.-ben. Milyen érzésekkel érkezett haza Forráskútra a szezont követően?

– Mindig nagyon jó szívvel jövünk haza, és várjuk az újabb alkalmat. Mondhatom, hogy itt érezzük magunkat otthon a családommal, hiszen van itt házunk is. A bajnokság végeztével jöttünk egyből. Én a jövő héten már elmegyek, hi­­szen jelenésem van a válogatott edzőtáborában, de a családom itt marad.

– Milyen fogadtatásban részesül itt egy futballista, akit megválasztottak a magyar pontvadászat legjobb játéko­sának, illetve el­­hódította a gólki­rályi címet?

– Hú, az egész szezon során kaptam az elismerő szavakat itthon is, most meg aztán pláne, ahogy véget ért a szezon. Jólesik minden dicséret, remélem, kapok még sokat az elkövetkezendő időkben is, az jót jelentene.

– Mikor játszott utoljára a forráskúti futballpályán?

– Már nem most, még gyerek voltam. Amikor tehetem, kijövök a megyei IV. osztályban érdekelt csapatunk mérkőzésére, jó érzés itt lenni. Követem a csapat eredményeit, jó viszonyt ápolok többek mellett a játékos-edzővel, K. Tóth Gyulával is.

– Miközben beszélgetünk, a pálya szomszédságában nagy a nyüzsgés, éppen egy óriási sátrat húznak fel. Itt lesz a rendezvényen?

– Igen, lesz szombaton dél­előtt egy főzőverseny, és a testvéremmel, illetve a barátokkal kijövünk majd. Fa­­terom­mal mi is beneveztünk, meglát­juk, hogy si­kerül.

– Mit főznek?

– Birkapörköltet.

– Amikor hazajön, szokott kívánsága len­ni, hogy mivel várják?

– Nincs. Nem azért jövünk, hogy kajáljunk. Ahogy említettem, van itt egy házunk, emiatt is érkezünk gyakran Forráskútra. A feleségem és az én szüleim is itt laknak, most már a gyerkőcünk is sokat emlegeti a nagyszülőket. Anyukám azért általában sült krumplival és rántott hússal vár bennünket. Óvatosan belefér ez is az étrendem­­be, bár volt olyan időszak, amikor keményen diétáztam, és vissza kellet utasítanom.

– Kisfia, Konor mit szól hozzá, hogy apa ilyen sikeres szezonon van túl?

– Még nem érzi, hogy mit je­­lent ez valójában, de azért a feleségemmel szinte az összes meccsemen ott volt, bárhol is játszottunk. Tapsikol, kiabál, biztat, hogy hajrá, apa. Egyre jobban érzi magát a mérkőzéseken, ennek nagyon örülök.

– A címeres mezt mutatta már neki?

– Óriási megtiszteltetés számomra, hogy debütáltam a magyar válogatottban és újból meghívót kaptam. Konor egyelőre még nem érzi át ennek a súlyát, a mezt viszont már látta.

– Parádés szezont futott, amely re­­méljük, egy gyönyörű folytatás kezdete. Mi a célkitűzése?

– Meglátjuk. Elsősorban most a jövő héten kezdődő válogatott összetartásra koncentrálok, mert elég komoly találkozók várnak ránk. Utána az is elválik, hogy mi lesz a sorsom. Egy ilyen szezon után tovább kell lépnem, főleg külföldre, magasabb ligában kipróbálni magam. Mikor, ha nem most? Tele vagyok önbizalommal és jönnek a gólok, ilyenkor kell továbblépni, ha van lehetőség.

– Melyik a szezon legemlékezetesebb pillanata?

– A Ferencváros ellen szerzett gólom elég nagyot ütött, mert nyerni tudtunk 3–0-ra a Groupama Arénában, illetve az ötödik percben távolról rúgott gólom lesokkolt mindenkit. A másik maradandó élmény a kupadöntő nagyjából negyvenezer néző előtt. Kikaptunk, de nem úgy, hogy lógatnunk kellett a fejünket. Öröm volt a Puskás Arénában játszani, utólag jó eredményt értünk el, és a hangulat is megfogott.

– Gyermekkorában melyik bajnokságról álmodozott a legtöbbet?

– Az angolról. Ott szerettem volna, és most is ott szeretnék focizni, meglátjuk, hogy mi jön össze a közeljövőben. Akkor még nem gondoltam, hogy ilyen magasságokba érhetek, csak álmodoztam róla, de az álmok valóra váltak.