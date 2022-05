A paripáim készen állnak a szezonra – írta az MVM Szegedi VE olimpiai negyedik kajakosa, Nádas Bence egy képhez, amelyen az autója és azon rögzítve a hajója látható.A versenyzők már izgatottan várják az első programot, ez is tükröződik a Tisza-parti klubhoz 2014 óta tartozó kiválóság közösségi oldalon tett bejegyzéséből.



A szezon pedig elindul, és az MVM Szeged VE versenyzői közül Nagy Bianka, Nádas Bence és Szendy Márk is rajthoz áll a jövő péntektől vasárnapig tartó racicei gyorsasági kajak-kenu-világkupán, amely a sportág első komoly nemzetközi versenye lesz 2022-ben. Az olimpiai negyedik Nádas Bence nemcsak egyesben, ha­nem az olimpiai bajnok Tótka Sándorral párosban is indul Csehországban 500 mé­teren. Az U23-as világbajnok Nagy Bianka, Giada Bragato páros újra a felnőttek között bizonyíthat C2 500 méteren, míg Szendy Márk egy nagyon fiatal négyes tagjaként versenyezhet a világkupán K4 500 méteren.



Összességében tizenkilenc versenyző utazik Racicébe, így Tótka mellett a világbajnok Gazsó Dorka, Takács Kincső és Adolf Balázs is rajthoz áll, de Hüttner Csaba szövetségi kapitány több, eddig jobbára az utánpótlásban versenyző tehetségre is számít. Hüttner a világkupát felvezető sajtó­tájékoztatón elmondta, a vi­lágkupa jó felkészülési állomás lesz a szegedi válogatóra (május 27–29.).



Közben a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség (ICF) nyilvá­nosságra hozta a 2024-es pá­­rizsi olimpia kvalifikációs me­­netrendjét. A gyorsasági szak­­ágban tíz számban osztanak érmeket, amelyekre a jövő évi világbajnokságon, illetve esetünkben az európai pótkvalifikációs versenyen szerezhetjük meg a maximális 18 kvótát.



Tokióhoz képest a szakág két versenyszámot veszített, mivel a K1 200 méter – a most debütáló extrém szlalom miatt – kikerült a programból. Emellett a férfiaknál kajak és kenu párosban is ötszáz méterre rövidült a táv. A megszerezhető kvóták száma viszont nem változott. Magyarország a mostani ciklusban is 18 indulási jogot szerezhet. A nemek közti egyenlőséget szem előtt tartva kajakban hat férfi és hat női, kenuban pedig három és férfi három női versenyző képviselheti hazánkat Párizsban. Ahogy a legutóbbi olimpián, ezúttal is kajak egyesben, párosban, és kenu egyesben is akár két egységet is indíthat egy ország.