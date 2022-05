Hogy butaságot csinált-e Kóródi Nándor a 75. percben, azt csak ő, illetve a játékvezető tudja. Piros lapot kapott a csereként beállt szegedi támadó a hajrában, bár az összecsapás azzal kezdődött, hogy a győri játékos, Toma György – aki egyébként messze az egész NB II.-es mezőny leginkább szabálytalankodó játékosa, hiszen 37 forduló alatt 14 sárga és 1 piros lapot kapott – két kézzel fogta a szegedit, aki lefordult volna, majd valóban tett egy ütéshez hasonló mozdulatot. Nos, ezért járt a kiállítás, a rendezetlen hazai védelem mellett pedig négy perc múlva gólt szerzett a Győr: a vendégedző, a szegediek egykori szakvezetője, Klausz László fia, Klausz Milán talpalta közelről a jobb alsóba a labdát.

Nevezhetnénk ezt a két mozdulatot meccset eldöntőnek is, és ha szigorúak vagyunk, akkor nagyjából ezeken az eseteken múlt a győztes kiléte. Ám azt a vendégek szimpatikusan nyilatkozó és viselkedő – például ő is öleléssel köszöntötte egykori játékosát, a levonuló és a profi pályafutástól búcsúzó Germán Tamást, akivel szerdai számunkban egy hosszabb interjút olvashatnak – edzője is elismerte, szerencséjük volt.

Íme négy eset: az első félidőben Temesvári Attila fejesénél a gólvonalról mentett Kovács Krisztián; Simon Ádám ötméteres fejesénél Fadgyas Tamás a lécre tolta a labdát, a kipattanót Vári Barnabás lőtte rá, ebbe is belevetődött a győri kapus; illetve a 90. percben megint Temesvári került helyzetbe Kovács Milán visszafejelt labdájánál, ám belsőzése után Fadgyasról ki sem jött a labda. A helyzetek, a ziccerek megvoltak, ám ahogy Pécsett, úgy most sem sikerült gólt szerezni. Egymást követő két meccsen ez tavaly októberben fordult elő utoljára.

