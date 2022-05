Kompaktan, jól játszottunk, csapatként funkcionáltunk, a befejezéseknél azonban nem koncentráltunk eléggé – nyilatkozta a meccs után a szakmai stáb nevében Andorka Péter asszisztensedző.Ezzel nem is lehet vitatkozni, valóban így volt a Pécsett megrendezett bajnokin. A talán túl­­ságosan is agresszív hazai­ak a meccs elején egy picivel jobbak voltak, de a folytatásban a Szeged volt egyértelműen kezdeményezőbb és kapura veszélyesebb.



Amíg Molnár-Farkas Tamásnak két nagyobb védése volt, addig a másik oldalon Csoboth Kevin eltalálta a kapufát, Kóródi Nándor közeli lövésénél, Temesvári Attila fejesénél nagyot védett Bukrán Erik, a baranyaiak kapusa, aki az utóbbi esetnél a kapufára tolta a labdát. És a legnagyobb bravúrt akkor mutatta be, amikor Gréczi Márton egy az egyben vitte rá a labdát, majd mondhatjuk, hogy jól el is lőtte a jobb alsó felé, ám Bukrán lábbal kitolta oldalra, de volt Simon Ádámnak is egy veszélyes szabadrúgása, amelynél fölé kellett tolni a labdát a hazai kapusnak.



Így maradt a 0–0, amely a Pécs szempontjából két vereség után a fellélegzéshez elég lehet, a Szeged esetében meg arra, hogy negyediknél rosszabb helyen nem végez, ha még szerez egyetlen pontot a hátralévő két bajnokin a Győr ellen vasárnap itthon, majd Balmazújvárosban a Nyíregyháza ellen idegenben. A bronzérem még szebb lenne, de erre már csak minimális esély maradt, a feljutás pedig elment a Kecskemét Tiszakécske elleni 1–0-s sikere miatt (is).

A Diósgyőr–Soroksár mérkőzés lapzártánk után fejeződött be.



