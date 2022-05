Négy megyei fiatalnak adatik meg az, amire 2006 óta senki pályafutásában nem volt példa Csongrád-Csanád megyéből. Akkor vett részt ugyanis legutóbb megyei sportoló a gymasiadén, azaz a középiskolások világjátékán, akkor Márton Anita (súlylökésben és diszkoszvetésben) mellett a Titán TC-t képviselő Lengyel Roland (futás) volt ott a játékokon.

Most is két szegedi atléta lesz ott Franciaországban, őket az eredményeik alapján a Magyar Atlétikai Szövetség kérte fel a szereplésre. Az SZVSE-ben sportoló Dobó Zsombor (edzője Eperjesi László) diszkoszvetésben indul majd, míg a Titán TC atlétája, Kovács Árpád (edzője Menyhárt Zoltán) 400 méteren fut majd Franciaországban. Szintén ott lesz a rekordlétszámú magyar küldöttségben (összesen 85 sportoló képviseli Magyarországot) a Szeged Box Clubot képviselő Gémes Levente, valamint az úszók csapatában Ugrai Panna (edzője Máté Hunor) a Hód Úszó SE-ből.



Sűrű program



Hét egyéni és négy váltószámban indulok, de ugye az utazások és a selejtezők miatt elég feszes a menetrend, így benne van, hogy nem minden számban állok oda. Két számra igyekszem koncentrálni, a száz méter pillangóra és a kétszáz méter vegyesre, ezeket külön napokon rendezik szerencsére. Kicsit át kellett alakítani a felkészülést azért, hogy ilyen sok számban úszok. Az ob után nem sok pihenő volt, de úgy érzem, jó formában vagyok – mondta lapunknak Ugrai Panna, aki az országos bajnokságon 100 méter pillangón győzni tudott.

Ugrai Panna. FOTÓ: KOVÁCS PÉTER/MW

Forrás: KOVACS PETER

Van álomidő



Magyarországról összesen nyolc atléta indulhat, így nagyon örülök, hogy benne vagyok ebben a keretben. A Gymnasiade nem volt benne a tervezett programunkban, így kicsit változtattunk a felkészülésen. Remélhetőleg két futás vár majd rám, egy elődöntőt és egy döntőt rendeznek a számomban. Úgy érzem, jó formában vagyok, jól sikerültek az edzőtáborok. Jó lenne egy egyéni csúcsot futni, ami 48.03-mon belüli időt jelent, de van egy konkrét időeredmény is, amit kitűztem magam elé, de ezt nem szeretném elárulni – fejtette ki Kovács Árpád.Hamar dobókörbe áll

Április elején derült ki, hogy ott lehetek Franciaországban, nagyon örülök annak, hogy meghívtak. Legutóbb Montenegróban edzőtáboroztunk, ez pont jól jött a gymnasiade előtt. Remélem, jó eredménnyel tudom meghálálni ezt a bizalmat, amit kaptam. Az enyém az első versenyek között lesz, egy 55 méter fölötti eredménynek nagyon örülnék, de ha jó napot tudok kifogni, akkor egy új egyéni csúcs is összejöhet – mondta el várakozásait Dobó Zsombor.A szófiai ifjúsági Európa-bajnokság előtt már tudtam, hogy indulhatok a gimnaziádén. Örültem, és az edzőim is boldogok voltak. Várom már az eseményt, és a célom, hogy az Eb-5. helynél jobban szerepeljek. Népesebb lesz a mezőny, mint Szófiában, hiszen közel 70 ország fiataljai jönnek el, ezáltal talán erősebb is. Egy nemzetközi verseny mindig jól jön a pályafutásban – mondta a Szeged BC 71 kilogrammos versenyzője, Gál László, Merész Ferenc és Gál Konrád tanítványa, a 2005-ös születésű Gémes Levente. A szegedi öklöző a szombati indulásig Budapesten a Madárfészek akadémián edzőtáborozik.

Gémes Levente. Fotó: Szeged BC





A Nemzetközi Iskolasport Szövetség (ISF) által szervezett XIX. Gymnasiadén 69 ország közel 3700 sportolója vesz részt, akik 20 sportágban mérik össze tudásukat, erejüket, ügyességüket Franciaországban. A magyar csapat a legutóbb, 2018-ban megrendezett Gymnasiadén 27 érmet nyert.