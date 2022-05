Ehhez képest Rabecz korai kapáslövésével akár előnybe is kerülhetett volna a Makó, de Dúzs bravúrral védeni tudott, és a folytatásban is inkább a Maros-partiak előtt adódtak lehetőségek. A szünet előtt meg is lett a vezetés, amikor Dóra lágy passzát a korábban Kispesten futballozó Rózsahegyi lőtte a hosszúba, 0–1.



A második félidőre egy más mentalitású kispesti csapat érkezett ki, és az NB I.-ben is tapasztalatot szerzett Májer Milánnak köszönhetően egyenlítettek is a hazaiak. Az ekkor lendületesebb futballt mutató hazaiakat nehezen tudta megállítani a makói védelem, néhány perccel később pedig már hátrányban is voltak a vendégek, miután egy büntetőt Kerezsi értékesített. A Makó innentől kockáztatott, a hazaiak viszont negyedórával a vége előtt eldöntötték a meccset, miután egy gyors kontrát Májer fejezett be, 3–1. Ezzel a hazai vereséget követően idegenben sem tudott pontot szerezni a Budapest Honvéd II. ellen, és négy megnyert meccs után kapott ki a Makó.



Siha Zsolt: A mérkőzés összképét tekintve teljesen megérdemelt a hazai siker. A második félidőben nem tudtuk stabilizálni a védekezésünket, gyorsabbak és dinamikusabbak voltak nálunk a kispesti fiatalok. Vasárnap jobbik arcunkat szeretnénk mutatni.



Budapest Honvéd II.–Makó 3–1 (0–1)



Labdarúgó NB III. Közép csoport, 34. forduló.

Budapest, Honvéd MFA utánpótlásközpont, 100 néző. Vezette: Sipos Katalin (Szkrajcsics, Sáfárik).

Honvéd II.: Dúzs – Polyák, Nyitrai, Kerezsi (Fábiánkovits, 83.), Májer (Balogh Zs., 87.), Nagy Z., Feledy (Menyhárt, 78.), Benczen leitner, Kalocsány (Tarcson, 78.), Keresztes, Banó-Szabó (Pukhtiejev, a szünetben).Edző: Simon Miklós.

Makó: Bordás – Belanka, Juhász, Dóra, Seres (Sziklási, 60.), Varga R. (Tamaskó, 67.), Sirokmán, Major (Nikics, 53.), Rabecz (Popgeorgiev, 53.), Pócs, Rózsahegyi (Zámbori, 53.). Edző: Siha Zsolt.

Gólszerzők: Májer (59., 76.), Kerezsi (66., 11-esből), ill. Rózsahegyi (43.).