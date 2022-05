Mivel nyolcadik helyen végzett a középszakasz után, így az elsővel, azaz a Falco KC Szombathellyel találkozik a negyeddöntőben a Naturtex-SZTE-Szedeák. A bajnoki címvédő idén is magabiztosan menetelt eddig, és aligha van olyan párharc, amelyen ne esélyesként indulna a szombathelyi csapat.

A három meccsig tartó párharc első felvonását ma az Arena Savariában rendezik, majd szombaton jön az első szegedi mérkőzés. Harmadjára kedden, ismét Szombathelyen találkozik a két csapat, majd amennyiben szükséges, pénteken az újszegedi sportcsarnokban, vasárnap pedig Szombathelyen játszanak a felek. Hazai környezetben egyébként a Falco csak egy meccset veszített el hazai pályán, december 30-án az Alba tudott nyerni idegenben a Falco ellen. Egy szegedi továbbjutáshoz azonban az idegenbeli győzelem elengedhetetlen, hiszen a pályaelőny a Falcónál van.

A két csapat az előző szezonban egy körrel később, az elődöntőben találkozott egymással, akkor 3:1-gyel a Falco ment tovább. Idén az alapszakaszban mindkét meccset a szombathelyiek nyerték, a március végi, magyarkupa-negyeddöntőt vi­­szont a Szedeák, amely egy em­lékezetes meccsen tudta búcsúztatni a tavalyi kupagyőztest. A visszavágás így bizonyára fűti a Falcót, de ez most más szituáció lesz, hiszen nem egy mérkőzés dönt a továbbjutásról.

Egy nagyszerű csapattal ta­lálkozunk majd, amelyet ugyan valóban legyőztünk a ku­­pában, de ez most egy másik szituáció lesz. A kosárlabdában nincs lehetetlen, mindenképpen úgy megyünk oda, hogy szeretnénk nyerni. Izgatottan várom a meccset, hiszen ez lesz az első rájátszásmeccsem karrierem során. Remélem, meglepetést tudunk szerezni, de meccsről meccsre kell gondolkoznunk, először is a szerdai találkozóra kell koncentrálnunk. A Falco remekül teljesít idén is, de ez már a rájátszás, biztos, hogy mindenki a legjobbját szeretné nyújtani – mondta a meccs előtt Tayler Persons, a Szedeák amerikai irányítója.

A szegediek közül mindenki bevethető, a párharcot viszont nagyban befolyásolhatja az is, hogy játszik-e Váradi Benedek: a szombathelyiek csapatkapitánya sérülése miatt az utóbbi mérkőzésekről hiányzott.