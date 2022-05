Ott lesz a duatlon-világbajnokság mezőnyében Szilá- gyi Péter. Mint arra a szegedi sportoló kitért, előzetesen nem szerepelt a tervei között az indulás, ám végül úgy döntött, igyekszik megragadni a lehetőséget.

A középtávú magyar bajnoksággal nagyjából egy időben rendezik a vb-t, de a multisport-világbajnokság egészen közel lesz hozzánk. A hawaii hosszútávú triatlon vb előtt jól jön egy duplázás, így vágok bele a marosvásárhelyi vb-be – mondta lapunknak Szilágyi Péter.

Mint kitért rá, a világ élmezőnyével együtt kell versenyeznie, nem ismeri az ellenfeleket, de megpróbál minél jobb eredményt elérni: reménykedik egy dobogós eredményben, de ha ez nem jön össze, akkor sem lesz csalódott.

Legutóbb a kissé balul elsült spanyolországi edzőtábor után beszéltünk Szilágyival, akkor egy kerékpáros esést követően nem úgy alakultak a dolgok, ahogy azt előre eltervezte. Ez már a múlt, gőzerővel dolgozik a folytatáson.

A bukásom óta lassan két hónap telt el, utána ha tünet nélkül is, de a Covidot is elkaptam. Úgy érzem, sikerült visszahoznom a formámat, most már talán mondhatom, hogy még erősebb is vagyok, mint a baleset előtt. Kicsit még gyorsítani kell a versenyig, hogy meglegyen a sebesség. Előtte még Tiszaújvárosban egy csapatversenyen szerepelek, az egy utolsó gyorsítás lesz a vb előtt egy héttel, aztán meglátjuk, mi sül ki belőle – mondta el a közeljövő programját Szi- lágyi Péter.