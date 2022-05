A párharc első összecsapásához képest egészen más védekezést és csapatjátékot mutatott a Naturtex-SZTE-Szedeák a Falco elleni negyeddöntők második meccsén. Ennek köszönhetően sikerült kiegyenlítenie a három nyert meccsig tartó párharcban, így 1–1-ről jöhet a folytatás ma 19.45-től, ismét Szombathelyen.– Csodálatos érzés volt a szombati meccs, szeretném meg­­köszönni a szurkolóinknak, hogy ilyen hangulatot va­­rázsoltak a csarnokba.

Nem feltett kézzel megyünk Szombathelyre, szeretnénk egy jó meccset játszani, aztán meglátjuk, mi sül ki belőle. A kupában is úgy tudtunk nyerni, hogy nagyon összeállt a védekezésünk, ez most is megvolt, ehhez pedig egy jó csapatjáték társult – összegzett a találkozót követően Bognár Kristóf, a szegediek erőcsatára.

Az biztos, hogy ma este is el­­sősorban az lesz a kérdés, mennyire tudja levédekezni a magyar válogatott játékosok sorát felvonultató Falcót a Naturtex. A Tisza-partiak eb­­ben a szezonban első csapatként győzték le kétszer a szombathelyieket, a kupa ne­­gyeddöntőjében és a bajnoki negyeddöntőben aratott győzelemben pedig az is közös, hogy a Falco mindkétszer 80 pont alatt maradt: egészen pontosan mindkét találkozón 74 pontig jutott.

Egyszerű matematika és statisztika csupán, de a Szedeák mindössze háromszor kapott ki úgy ebben a szezonban, hogy nem érte el a 80 pontot – azaz ha ez a két dolog megvalósul, nevezetesen hogy támadásban egy szezonbeli átlagot tud hozni Simándi Árpád csapata, mellé pedig a védekezése is rendben lesz, az már egy komoly előrelépést jelenthet a párharc során. Hiszen közel sem mindegy, ki lesz majd 2–1-es előnyben a párharc negyedik, péntek esti szegedi meccse előtt.

Persze az Arena Savariában egészen más hangulat uralkodik majd ma este, mint szombaton az újszegedi sportcsarnokban: a Falco otthonában győzni pe­­dig óriási bravúrt jelentene a Szedeák számára. Ám ha olyan energiával tudnak ját­­szani Jus­tin Alstonék, mint tették azt szombat este, akkor a szoros meccsre biztosan lesz esély. A 19.45-kor kezdődő mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti.

Vastapsot kaptak a korábbi kedvencek



A szombati meccsen a Naturtex-SZTE-Szedeák két korábbi közönségkedvence is a helyszínen szurkolt. Ellátogatott ugyanis a Falco elleni második negyeddöntőre Marko Boltics és Nenad Sulovics, a két szerb kosaras pedig hatalmas tapsot kapott a közönségtől.

– Libabőrös vagyok, amikor belépek a csarnokba. Tele vagyok érzelmek­kel, három év után visszatérhettem oda, ahová rengeteg szép emlék köt. Szeged olyan nekem, mint a második otthonom, karrierem külföldön töltött időszaka alatt sehol nem éreztem ehhez foghatót. Igyekeztem olyan keményen szurkolni a csapatnak, ahogy annak idején azt nekünk tették – mondta látogatása alkalmával a Bolta becenévvel bíró irányító, aki három évet játszott a Szedeákban, 2017-ben pedig bronzérmet nyert a csapattal a magyar kupában.