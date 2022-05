Hiába támadott a HFC, egy hibát kihasználva megduplázta előnyét a vendégcsapat: Koncz Zsolt a bekapott gól után pedig azonnal kettős cserét is eszközölt csapatában, hiszen az utolsó előtti helyen álló RKSK két góllal vezetett.



A második félidőben fordult is a helyzet, szerencsére viszonylag hamar jött a szépítés a csereként beszállt Tapiska Gézának köszönhetően, akinek egy fölpasszolt labda után készítették le lövésre, ő pedig ki is lőtte a hosszú sarkot, 1–2. Lendületben is maradt a HFC, olyannyira, hogy negyedórával később Molnár Bence kiegyenlített, miután kilépett a jobbösszekötő helyén, majd a rövid fölső sarokba bombázott, 2–2.



A hátralévő időben a vásárhelyiek mindent megtettek azért, hogy megfordítsák a meccset, erre meg is voltak a lehetőségeik. Akár a rendes játékidő legvégén egy tiszta fejesnél, vagy később egy hosszún való érkezésnél is megszülethetett volna a harmadik hazai gól, ám ez elmaradt, így a kék-sárgáknak meg kellett elégedniük az egy ponttal.

A vendégek számára egyébként ez a döntetlen azt jelenti, hogy a hátralévő négy forduló eredményétől függetlenül biztosan búcsúznak az NB III.-tól, míg a HFC ezzel zsinórban harmadik mérkőzésén maradt nyeretlen.



Koncz Zsolt: Mindenkinek meg kell értenie, hogy a futball mindig igazságot szolgáltat.



Hódmezővásárhelyi FC–Rákosmente FC 2–2 (0–2)



Labdarúgó NB III. Közép csoport, 34. forduló.

Hódmezővásárhely, 200 néző. Vezette: Katona Balázs (Topálszki, Volentics)

HFC: Bencze – Molnár B., Huszár, Ondrejó (Tapiska, 34.),

Gyüre (Kiss K., 34.), Németh K., Bata, Molnár Á., Pilán (Mezei, 57.),

Antman (Pálhegyi, 57.), Hegedűs M.

Edző: Koncz Zsolt.

Rákosmente: Nyirati – Ország, Darabont, Nyilas, Fellegi (Barta, 84.), Ott, Vattai, Tóth I. (Lovász, 62.), Lettner, Kovács Á., Tarjáni.

Edző: Zoran Spisljak.

Gólszerzők: Tapiska (61.), Molnár B. (77.)., ill. Tóth I. (3.), Lettner (33.).