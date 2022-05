Ismét komoly ranggal bíró eseménynek lesz a házigazdája Szeged, a Tiszavirág Sportuszoda. Nyolc (Szegedi Vízipóló Suli, BVSC, KSI, FTC, Vasas, Szolnok, UVSE és OSC) fiú serdülő vízilabdacsapat száll mától harcba a magyar bajnoki címért. Komoly küzdelemre, remek meccsekre lehet számítani.



A Szegedi VPS szeretne minél eredményesebben szerepelni, minél tovább jutni. Juhász Zsolt vezetőedző csapatát hazánk legjobbjai között tartják számon, azonban egy ilyen tornán nincs esélyes, mert mindenki remek játékerőt képvisel. A szegediek megtapasztalták, hogy egy kieséses szakaszban nem szabad félvállról venni egyetlen meccset sem. A legjobb nyolc közé jutásért a Debrecen volt az ellenfelük, a magabiztos szegedi győzelem után elég volt egy negyednyi kihagyás, így a DVSE egyenlített, jöhetett a mindent eldöntő ki-ki meccs, amit végül magabiztosan, 18–7-re nyert meg az SZVPS. Ez a párharc viszont jó figyelmeztetés volt, hogy csakis koncentráltan lehet minden találkozón játszani.



A szegedi klub nagyon készül az eseményre.

Mindent elmond a bajnokság erősségéről, hogy a rájátszás után öt csapat, köztük mi is, azonos pontszámmal zárta a bajnokságot. Bízunk benne, hogy hatalmas motiváció lesz a srácoknak, hogy itthon játszhatnak, a szülőkön és a rokonokon kívül a vízilabda sportág szerelmesei is kijönnek nekünk szurkolni. Mindig óvatos vagyok a jóslással, mert nagyon kiegyensúlyozott a mezőny. Titkon reménykedem abban, hogy ott leszünk a legjobb négy között, és éremmel zárunk – nyilatkozta Mód Péter, az SZVPS elnöke.



Ma 14 órakor kezdődik a Final 8. Az első meccset éppen a Szegedi VPS vívja a BVSC ellen. A győztesek az elődöntőbe jutnak, a vesztesek az 5–8. helyért folytatják a küzdelmet. Vasárnap a helyosztókat rendezik.



A program. Ma, 14 óra: SZVPS–BVSC (A), 15.30: KSI–FTC (B), 17 óra: Vasas–Szolnok (C), 18.30: UVSE–OSC (D). Szombat, 13 óra: A és D mérkőzés vesztese, 14.30: B és C mérkőzés vesztese, 16: A és D mérkőzés győztese, 17.30: B és C mérkőzés győztese. Vasárnap, 10 óra: 7. helyért, 11.30: 5. helyért, 13 óra: bronzéremért, 14.30: döntő.