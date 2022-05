Eredményes külföldi edzőtáboron van túl Márton Anita: az olimpiai bronzérmes súlylökő a montenegrói Drazevinában 18,24, míg Barban 18,20 méterrel tudott nyerni, ezzel édesanyaként először jutott 18 méter fölé.Majdnem egy métert sikerült rátennem a fedett pályás idei eredményemre. Ez volt a célom, hogy egy tizennyolc méter fölötti eredményt lökjek. Mind a két verseny jó volt, a sorozatom még lehetne jobb, de az a célom, hogy minél többet lökjek tizennyolc méter fölött – összegzett Márton Anita, akinek eredménye egyben azt is jelenti, hogy meglökte az Európa-bajnoki szintet. A következő célja a 18,50-es eredmény, hiszen ez a világbajnoki szintet jelenti.



Anita eddigi eredményeire a térdsérülése is rányomta a bélyegét, a teljes felépüléséhez még további időre van szükség.

Lassan, de halad a felépülésem. Főleg a technikai mozgásomon látszik meg, de ahogy egyre erősödik a lábam, úgy javul a technikám, és így jön vissza a távolság is. Reménykedem persze, hogy lesz ennél sokkal jobb is, folyamatosan dolgozok rajta, mert van még hova javulnia a lábamnak is – mondta állapotával kapcsolatban a fedett pályás világbajnok.



Az SZVSE versenyzői közül összesen négyen is részt vehettek a montenegrói edzőtáborban, közülük Veiland Violetta a 2023-as világbajnokságra készülő program tagja is, aki egyéni csúcsától nem sokkal elmaradva, 16,22 méteres eredménnyel zárt. A még U23-as korosztályú Beregszászi Renáta egyéni csúcsot lökött a 14,61 méteres teljesítményével, jövőre pedig még a korosztályos Eb-n is bizonyíthat.



A felnőttek mezőnyében versenyző Fischer Márk 17,61-el zárt, Dobó Zsombor pedig súlylökésben egyéni csúccsal, 16,68-cal végzett.



Zsombor még diszkoszvetésben is indult, ahol egy ifjúsági világbajnoki szintet jelentő eredményt ért el az 57,11 méteres teljesítményével. A fiatal szegedi versenyzőre komoly nemzetközi megmérettetések sora vár az elkövetkezendő időben, mint például a középiskolás sportolók világjátéka, a Normandiában május 14. és 22. között esedékes Gymnasiade.