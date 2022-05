Elsírta magát Zsótér Donát a Honvéd 2–1-es felcsúti sikere után. A fővárosi alakulat ezzel a sikerrel biztosította be NB I.-es tagságát, és a győzelemhez a kisteleki játékos egy góllal járult hozzá.– Kitört belőlem a feszültség, a győzni akarás. Az egész előző hét érzelemdús volt, és a szurkolók szenzációsak voltak a meccset megelőző napokban és a mérkőzésen is – kezdte a beszélgetést Zsótér.

A fővárosi piros-feketék sok mindent átéltek az elmúlt szezonban, amíg eljutottak eddig a mérkőzésig.

Hullámzó szezonon vagyunk túl: voltak jó meccseink és nagy győzelmeink, viszont akadtak elég rossz periódusok is. A lényeg, hogy a pozitív oldaláról megközelítve a helyzetünket a vége jól alakult. A mindent eldöntő mérkőzést megnyertük úgy, hogy a Puskás Akadémiának a második hely volt a tét. Egy dobogós csapatot idegenben legyőzni mindig nagy dolog – mondta Zsótér.

Az utolsó, 33. forduló előtt egyszerű volt a képlet: ha a Honvéd nyer Felcsúton, bent marad függetlenül attól, hogy az MTK mit játszik. Az MTK nyert, de a Honvéd is, így a két budapesti alakulat közül az előbbi búcsúzott az NB I.-től.

Menekülés a győzelembe: ez volt a felfogásunk a meccs előtt. Frissebbek voltunk, mindenki kellően motiváltan lépett pályára, egytől egyig átéreztük a találkozó jelentőségét. Megszólalt mindenkiben egy belső hang, és rájöttünk, hogy itt többről van szó, mint egy egyszerű bajnokiról. Gyorsan vezetést szereztünk, majd a 14. percben én is betaláltam: ekkor jól is játszottunk. Az édesapámmal és a feleségemmel arról beszéltünk a meccs napján is, hogy ha helyzetbe kerülök, lőjem el a labdát a legjobb tudásom szerint, bármelyik oldalra is jön, ezért nem gondolkodtam, amikor a jobb lábamra érkezett a labda. A szünet utáni játékunkra viszont már nem mondható el, hogy jó volt, a Puskás Akadémia felívelésekkel próbálkozott, míg mi azért dolgoztunk, hogy megőrizzük az előnyt. Kontráztunk, inkább csak a védekezésre fókuszáltunk, végül sikerrel jártunk. Most szusszanunk, aztán jöhet a folytatás remélhetőleg nagyobb célokért – nyilatkozta végül Zsótér.