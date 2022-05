Az országos bajnokság mindhárom szakágában volt érmes Zengő Alföld Szegedi TE-játékos. A napi egyéniben a zalaegerszegi Kakuk Leventét ezen a napon nem lehetett legyőzni – a kettes pályán 200 fás új egyéni csúcsot dobott, emellett 702 fával zárt –, mögötte másodikként Zapletán Zsombor 666 fát elértve nyolc egységgel előzte meg a másik zalaegerszegit, Járfás Szilárdot. Ez az eredmény Zapletánnak jót jelentett az összetett versenyben, amelyet meg is nyert, igaz, hozzá hasonlóan 883 fát ért el a répcelaki Móricz Zoltán is, csak Zapletán napi összetettje jobb volt, ezzel nyert.A sprintben Zapletán és Karsai Dániel kiesett, miközben klubtársaik, Brancsek János és Kiss Norbert egymás ellen játszották a döntőt.

Legutóbb, 2019-ben is házidöntőt vívtam Karsai László ellen, és akkor is nyertem. A napi egyéniben maradt még tartalék bennem, viszont sprintben kiválóan alakult a napom. Jó, színvonalas szervezés és verseny volt, etalonnak számít ebből a szempontból – nyilatkozta a második bajnoki címét begyűjtő Brancsek János.

Móricz nagyot dobott a sprintben a 239 fával, miközben én kiestem 217 fával, így álltunk ikszre, de ahhoz, hogy megelőzzön, a továbbiakban még egy nagyot, minimum 240-et kellett volna elérnie, ám aztán a negyeddöntőben kiesett. A ferencvárosi Botházy Péter egészen az elődöntőig ment, így neki két körrel több esélye maradt arra, hogy megelőzzön, ám az ő helyzete sem volt egyszerű, mert 228 fára volt szüksége az előzéshez. Amikor az elődöntő lement, már félig-meddig az enyém volt aranyérem, csak a klubtársam, Brancsek volt még versenyben, de neki meg 250 fa feletti eredmény kellett, ez pedig nem hivatalos világcsúcs. Nagyon elégedett vagyok, az összetett arany mellett a napi egyéni ezüstérem után kifejezettem boldog voltam, úgy éreztem, mintha nyertem volna – mondta Zapletán.