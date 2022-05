Furcsa érzés lesz visszatérni Pécsre, hiszen nem játszottam ott azóta, hogy eljöttem a klubtól. Ez plusz motivációt jelent számomra. Egyértelműen a három pontért utazunk Pécsre, szeretnénk újra egy jó szériát produkálni – nyilatkozta mindezt a szegedi klub honlapján Kővári Róbert, aki a baranyai megyeszékhely együttesében az NB I.-ben is pályára léphetett.A 8. percben volt egy kis tűzijáték a szegedi kapu előtt, amikor Adamcsek Máté kapáslövése rossz lett, de így lett jó egy beadásra, amelyről Bíró Bence lemaradt.



A 13. percben jobb oldali beadás után Bíró B. került helyzetbe, de az ötösön jól zárta a szöget Temesvári Attila, így a hazai támadó mellélőtt. Az ellentámadás után Kővári R. került a 16-oson belülre, majd lövését a volt szegedi Rácz László blokkolta.



A 18. percben szegedi szöglet után csúsztatott Simon Ádám kapura, de mellément a labda. A hazai csapat ekkor egy picivel agresszívebbnek tűnt, a vendégek kaptak is rendesen alul, felül, de a bíró nem igazán honorálta ezeket a keménykedéseket.



Az első félóra után pedig az is látszódott, hogy a szegedi bal oldal aktívabb, miközben az is egyértelmű volt, hogy a felíveléseket jól oldják meg a pécsiek, és fejjel az ellenfél kapuja előtt is aktívabbak. A 33. percben éppen egy ilyen kapu előtti szituáció, hatalmas bedobás után mentett lábbal nagyot Molnár-Farkas Tamás.



A 37. percben Horváth Krisztofer 20 méteres szabadrúgása után a labda laposan Bukrán Erik kezében kötött ki. A 41. percben Csoboth Kevin ment el a bal oldali ötös sarkáig, lövése után a labda a kapufáról pattant ki... A 43. percben Adamcsek Máté éles szögből leadott lövése után a bal felsőből ütötte ki a labdát Molnár-Farkas. A 45. perc utáni hosszabbításban Kóródi Nándor közeli lövése után védett nagyot a másik kapus, Bukrán.



A 49. percben Kővári került lövőhelyzetbe, de Bukrán leért a jobb alsó sarokba tartó labdára. Az 55. percben Simon Ádám balról a 16-os sarkáról végezhetett el szabadrúgást, a labda kapura ment, Bukrán pedig fölépaskolta. A szöglet után Temesvári fejesét a kapufára tolta Bukrán. A 64. percben könnyen 11-est kaphatott volna a Pécs, de a bíró tovább­engedte a játékot. A második félidő első negyedórájában a Szeged, a következő időszakban a Pécs volt a jobb, még ha kevesebb izgalom is volt a folytatásban.

A 76. percben Gréczi kihagyta a meccs ziccerét, Bukrán lábbal védett.



Mivel a Kecskemét nyert, így a Szeged már nem lehet második, azaz feljutó az NB I.-be.

Pécsi mfc–Szeged-Csanád GA 0-0



Merkantil Bank labdarúgó NB II., 36. forduló.

Pécs, Mecsekaljai stadion, 800 néző.

Vezette: Bana Gergely (Aradi József, Kiss Balázs).

Pécsi MFC: Bukrán – Sági, Rácz L., Dávid Z. (Zsemlye, a szünetben), Katona L. – Grabant (Geiger, a szünetben), Futó, Nikitscher, Hegedűs M. (Svedjuk, 26.) – Bíró B. (Tihanyi, 57.), Adamcsek. Vezetőedző: Vas László.

Szeged-Csanád Grosics Akadémia: Molnár F. – Ódor, Temesvári, Pejovics,

Kővári – Simon Á. (Farkas A., 82.), Kovács M. – Gajdos (Gréczi, 67.),

Horváth K., Csoboth (Dobos Á., 87.) – Kóródi (Haruna, 87.).

Megbízott edző: Andorka Péter.