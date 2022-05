CSELGÁNCS



A cselgáncsozók junior országos bajnokságának Győr adott otthont. A Szegedi Judo SE versenyzője, Sipos Dorina a 70 kilogrammos súlycsoportban aranyérmet nyert úgy, hogy mind a négy mérkőzését magabiztosan nyerte meg. Edzői: Kovács Szabolcs, Polyák Péter.



KAJAK-KENU



4 arany-, 6 ezüst- és 3 bronzérmet szereztek az MVM Szeged VE ifjú kenusai a fővárosban rendezett A-Híd-Kupa Öbölkör-bajnokságon. A csapatból Molnár Ádám, Marenec-Dózsa Zétény, Kis Boróka, valamint a Czinege Boglárka, Kása Alíz páros is felállhatott a dobogó legfelső fokára a felkészülési versenyen.



Az MVM Szeged VE eredményei, elsők:

Molnár Ádám István (C1 kölyök, U13, 2000 m),

Czinege Boglárka, Kása Alíz (PC2 gyermek, U10-U12, 2000 m),

Marenec-Dózsa Zétény (MC1 gyermek, U10-U12, 2000 m),

Kis Boróka (MC1 gyermek, U10-U12, 2000 m);

másodikok:

Zs. Somló Zsuzsanna (C1 kölyök, U14, 2000 m),

Kis Máté Zalán (C1 kölyök, U13, 2000 m),

Számfira Lili C1 kölyök, U13, 2000 m),

Túri Anna (MC1 gyermek, U10-U12, 2000 m),

Kéri Anna Réka, Párizs Eszter (PC2 gyermek, U10-U12, 2000 m),

Battancs Nagy Bence, Horváth Zalán (PC2 gyermek, U10-U12, 2000 m);

harmadikok:

Barna Sára (C1 kölyök, U13, 2000 m),

Molnár Lukács Ivó (C1 kölyök, U13, 2000 m),

Mágori Hunor,

Bereznai Ákos (PC2 gyermek, U10-U12, 2000 m).



KÉZILABDA



Női Ifjúsági I. osztály, keleti csoport, 23. forduló: PC Trade SZNKE (13.)–Debreceni VSC (2.) 27–36 (11–17)



PC Trade SZNKE: Budai B., Jovanov L., Porobic Z. (kapusok), Prezenczki N. 3, Lantos Sz. 2, Dudás D. 12, Gyukics K., Dani Z. 1, Rácz P. 3, Farkas A. 3, Kószó M., Bozsoky B. 3, Szőllősi Zs. Edzők: Baunok Bernadett, Vadkerti Attila.



KOSÁRLABDA



Az U11-es kosárlabdázók délkeleti régiós döntőjét Szolnokon rendezték meg, amelyen a Bodrogi Bau Vásárhelyi Vikingeknek is jelenése volt.

Bálint Erik együttese a Bajai Bácska FKE, majd a Bajai NKK/A csapatát is legyőzte, így továbbjutott az országos döntőbe, amelynek pontos időpontja egyelőre nem ismert.

Bodrogi Bau Vásárhelyi Vikingek–Bajai Bácska FKE 56–53.

Vikingek: Papp 22, Herczeg 14, Török 10, Cseh 4, Forrai 3, Fejes 1, Szabó 1, Szanda-Nagy 1.



Bajai NKK/A–Bodrogi Bau Vásárhelyi Vikingek 57–72.

Vikingek: Papp 32, Török 12, Herczeg 9, Fejes 5, Forrai 3, Májer 3, Cseh 3, Bánfi 2, Szabó 2, Somogyi 1.



ÖKÖLVÍVÁS



A bulgáriai Szófiában rendezték meg az ökölvívók ifjúsági Európa-bajnokságot, amelyen a magyar válogatottban két Szeged BC-versenyző kapott lehetőséget. Deák Fanni (60 kilogramm) és Gémes Levente (71 kilogramm) egyaránt ötödik helyezést ért el.



RÖPLABDA



A Szegedi RSE két utánpótláscsapata is nagyon közel járt a hatos döntőhöz: az egyiknek már csak szurkolni kellett, a másiknak pedig két szett is elég volt.

Az eredmények remekül alakultak, így a lány serdülő és a fiú gyerek együttes is ott lesz a hatos döntőben, az utóbbiak Szegeden, hazai közönség előtt szerepelhetnek.

A lány serdülő narancs csapat ugyan nem játszott, így nem a saját kezében volt a sorsa, mégis volt miért izgulnia. A középszakasz zárótornáján végül eldőlt, hogy a Szegedi RSE vagy a Nyíregyháza közül ki jut be hatodikként a döntőbe. Az eredmények a szegedieknek jól alakultak, így Tátrai Sándor tanítványai ott lesznek az U17-es fináléban.



További eredmények, dr. Kotsis Attiláné lány U15, országos gyermekbajnokság, I. osztály, középszakasz, Budaörs: Gödöllői RC–Szegedi RSE Narancs 3:0 (22, 20, 19), Szegedi RSE Narancs–Vasas SC Piros 0:3 (–13, –11, –16).



A Szegedi RSE Narancs kerete: Kalmár Léda, Magos-Dóra Villő, Kóti-Kiss Noémi, Horváth Dalma, Gazdik Lilla, Eszik Sára, Király Emese, Kocsis Dorka. Vezetőedző: Strezeneczki Gyula.



Dr. Kotsis Attiláné lány U15, országos gyermekbajnokság, II. osztály, kelet, középszakasz, Békéscsaba: MÁV Előre Akadémia–Szegedi RSE Fekete 3:0 (7, 13, 9), Szegedi RSE Fekete–Emericus SE ‚A’ 0:3 (–20, –14, –20).



A Szegedi RSE Fekete kerete: Meskula Réka, Meszlényi Sára, Fritz Eszter, Kondacs Réka, Gigacz Réka, Kozma Míra, Varga Kincső, Ábrahám Anett, Wodala Ágnes, Perényi Vivien. Vezetőedző: Berkes Zoltán.



Tatár Mihály fiú U15, országos gyermekbajnokság, I. osztály, középszakasz, Lovasberény: Szegedi RSE–RÖAK Kaposvár Kék 2:3 (–16, 14, 17, –25, –6), MÁV Előre Akadémia–Szegedi RSE 3:0 (19, 17, 13).



A Szegedi RSE kerete: Verebes Máté, Szepesi Máté, Lázár Balázs, Varga Benjamin, Fitor Patrick, Retek Barnabás, Gyémánt Boldizsár, Simon Benedek. Vezetőedző: Csányi Dániel.