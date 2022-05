A megyeegyben a tiszaszigeti Albert Csaba hatszor volt eredményes az Apátfalva elleni bajnokin, de ő már szerepelt rovatunkban idén, a megyekettes FK Szegedben pedig ketten is tripláztak, de szintén egy sima mérkőzésen (a Szegedi Pázsit elleni 9–1-es siker alkalmával) tették ezt – választásunk így a Mártély elleni derbin szintén mesterhármassal jelentkező Rácz De­­zsőre esett.

Az eredmény alapján sima meccsnek tűnik, de azt gondolom, szerencsénk is volt. Sikerült a helyzeteinket gól­ra váltani, és szerettük volna a szurkolóinkat is kiszolgálni, ez sikerült is – összegezte az 5–1-re megnyert találkozót a Székkutas támadója.

Rácz Dezső csapata második, harmadik és ötödik gólját szerezte a Mártély elleni bajnokin.

Az első előtt egyik csapattársam megtartotta a labdát a tizenhatoson belül, majd elém tálalt, ballal pedig a hosszúba lőttem. A másodiknál a balhátvédünk cselei után adta középre a labdát, és sikerült befejelnem, a harmadik előtt pedig Kis Ákos ugratott ki egy jó ütemű passzal, és jobbal a kapus mellett a hosszúba lőttem – idézte fel góljait a kutasiak csatára, aki ezzel már 11 gólnál jár ebben a szezonban.



A Székkutas négy vereséggel kezdte a tavaszt, azonban az utóbbi hetekben újra rá­találtak a győzelem útjára, le­győzték például a Balástyát is, ám a dobogó elérésére már kevés esélyük maradt.

Úgy gondolom, a téli felkészülésünk nem úgy sikerült, ahogy szerettük vol­na, ennek lett az eredménye a tavaszi gyengébb kezdés. A szezon végéhez közeledve azonban lassan összeállunk, és ismét kedvezőbb eredményeket érünk el – zárta Rácz Dezső.