Megnyerte a hazai rendezésű országos bajnoki döntőt a Vidux-Szegedi RSE U15-ös korosztályos csapata. A szegediek a Pick Aréna Ludányi Márton csarnokában rendezett hatos döntőn a csoportból továbbjutottak, majd a Pénzügyőrt győzték le a négy közé jutásért, az elődöntőben a Kecskemétet, majd a fináléban a Dágot múlták felül egyaránt ötszettes csatában.

A szezon eleje óta a serdülők és a gyerekkorosztály együtt játszik, itt van tizenöt centi hálókülönbség. Ez a szezon első felében okozott problémát, de szépszámú meccset játszottak a szezonban. A serdülőkkel decemberben kiestünk az első osztályból, viszont lehet, hogy a bejgliben volt valami, mert az ünnepek után sokkal stabilabban játszottunk, és meg is nőttek a gyerekek. Itt köszönném meg az erőnléti edzőnk, Halász Ni­­kolett munkáját, hiszen ezt a hirtelen növést korrigálni kellett. Erősebbek, magabiztosabbak voltunk, úgy éreztem, helyünk lehet a hatos döntőben – mondta el az előzményeket Csányi Dániel, a csapat edzője.

Amikor beléptem pénteken a terembe, azt éreztem, az elődöntőig eljuthatunk, on­­nan pedig örömjáték jöhet. A Kunhegyest legyőztük a csoportban, az egyik favorit MÁV Előre ellen nüanszokon múlt az első két szettünk, majd a győzelem. Másnap szárnyra kaptunk, a négy közé jutásért azt a Pénzügyőrt vertük meg, akiktől a szezonban kétszer is kikaptunk. Az elődöntőben még kettő–nullás vezetésnél sem voltam nyugodt a Kecskemét ellen, az ötödik szettben ismét megújultunk. A döntő előtt mondtam a gyerekeknek, hogy tudom, ők is sportolók, és nem elég nekik az ezüst­érem. Nagyon büszke vagyok, hogy én edzhetem a fiúkat! – összegzett Csányi Dániel, aki kitért rá, reméli, egyben marad a korosztály a jövőben is.