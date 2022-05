Hiányzott már az éles mozgás, a tét, az izgalom, az adrenalin?Nagyon! Mivel a profik me­­zőnyében tavaly nyáron, az amatőrök között pedig tavaly decemberben bokszoltam utoljára tétmeccset, így nagyon vártam erre az összecsapásra. Az volt a feladatom, hogy aki szembejön ezen a felhozó mérkőzésen, azt legyőzzem, és ez sikerült is. Jó érzés volt újra a reflektorfénybe lépni, és nézők előtt bokszolni, nem beszélve arról, hogy jó volt újra nyerni is.

Azt kapta a horvát ellenféltől, amire számított?Kielemeztük az ökölvívását, és azt tapasztaltuk, amellett, hogy fordított alapállású, hogy elveszi a fejét az ütések elől, illetve leengedi a kezét. A testén kellett puhítani, és amit begyakoroltunk edzésen a zsákon, az a taktika feküdt, megalapozta a sikert is. Végre otthon vagyok megint ebben a közegben.

Mennyire volt meglepő, hogy már a harmadik menetben véget ért a mérkőzés?Arra nem lehet és nem szabad készülni, hogy mindenképpen kiütéssel zárom le az adott találkozót, mert akkor jön a gör­­csölés. Pontozásos meccszárásra számítottam, ebben akartam a jobb lenni, mert ke­mény fejű, szívós ellenfél volt Bosko Micic. Ehelyett sikerült a terve­zett nyolc menet közül már a harmadikban befejeznem a meccset. Készen állok a nagy feladatokra.

Ez mit jelenthet?Ha az ígéretek megvalósulnak, akkor szeptemberben egy világbajnoki címért bokszolhatok talán Magyarországon. Azt nem tudom, melyik övért, de akinél ott van egy ilyen dísz, az már extra ökölvívó, bármilyen szervezetről is beszélünk.

Mennyire hívogató az amatőrök mezőnye is?Szeretném a pályafutásom ezen részét is folytatni, meglátjuk a lehetőségeket. A közeli cél egyelőre a szeptemberi cím­meccs.

A kétéves gyermeke hol látta az édesapját?A mama vigyázott rá, vele nézték meg a gálát a televízión keresztül. Pici még ahhoz, hogy a helyszínen szurkoljon. Az vi­­szont biztos, hogy lélekben ve­­lem volt.

Volt ünneplés?Nem igazán. Inkább pihenek, egy-két hét múlva pedig elkezdem a kőkemény munkát.

Az edződuó, Gál László és Merész Ferenc hogyan értékelte ezt a mérkőzést?Mindketten elég szigorúak, és ahogy én, úgy ők sem értékelték túl a látottakat, nem voltak teljesen megelégedve a látott produkciómmal. Egy kis feladat volt, de ezeket a kis feladatokat kell először megoldani, hogy majd a nagyok is jöjjenek, sőt ott is sikeres legyek. Köszönöm a támogatóknak is a segítséget.



Magyar is győzött: Nem csak Kis Máté volt az egyetlen szegedi ökölvívó ezen a budakalászi gálán: Magyar Kinga (Global Sport Event) is a kötelek közé lépett ezen az estén. Ellenfele a kolumbiai Paulina Cardona volt, és a váltósúlyban mind a nyolc menetet lebokszolták, amelynek végén Magyart látták jobbnak egyértelmű pontozással.