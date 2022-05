A bennmaradást illetően izgalommentes szezonon vannak túl a Csongrád-Csanád megyei NB III.-as labdarúgócsapatok a Közép csoportban. A Makó az elmúlt évek egyik legjobb szereplésével a dobogón kezdte a tavaszt, ha pedig holnap nyer, negyedikként zárhat.– Úgy vágunk neki ennek a hosszú balassagyarmati útnak, hogy szeretnénk tisztességesen helytállni.

Az a célunk, hogy olyan szép színben tüntessük fel a klubot, mint amilyenben eddig tettük. Több sebből vérzünk, mert kevesen vagyunk, de szeretnénk meglepni az ezüstérmest. Egy győzelemmel bebiztosítanánk a negyedik pozíciónkat a tabellán, ami igazán örömteli lenne számunkra egy ilyen hosszú idényt követően – árulta el lapunk érdeklődésére Siha Zsolt, a Makó FC edzője, akinek munkáját hétfőn az 51. Az év sportolója gálán Az év edzője díjjal ismertük el. A hagymavárosiak több játékosa is sérüléssel bajlódik, többek mellett az idén tízszer betaláló Babolek térdműtét után lábadozik. Jó hír viszont, hogy a Gerjen ellen eltiltását töltő Varga Richárd visszatérhet.

Veszélyes csapat vendége lesz a HFC. Bár a Mohács már kiesett, egyáltalán nem mindegy, mennyi ponttal teszi ezt, hiszen a nyári feltöltésnél akár még benn is maradhatnak. Parádés tavaszuk van, az ősszel hét pontot gyűjtöttek, a vásárhelyieket viszont már harmincról fogadják.

Remek tavasza van a Mo­hácsnak, ahol úgy gondolkodnak állítólag, hogy legjobb kiesőként akár még a feltöltésnél helyzetbe is kerülhetnek. Ezért biztosan extrán mo­­tiváltak lesznek ellenünk, de mi is egy sikerrel szeretnénk búcsúzni az idénytől. Ha sikerül, akkor a tizedik helyen végezhetünk, ehhez viszont az MTK vereségére is szükségünk van a Dabas ellen

– jegyezte meg a HFC trénere, Antal Krisztián, aki sérülés miatt Povázsai­ra, Oroszra és Molnár Ádinra nem számíthat a bajnokság utolsó mérkőzésén.