A magyar karate történetének első felnőtt Európa-bajnoka lett György Dá­niel. A Tisza Volán SC sportolójának eredménye annál is értékesebb, mert lábsérülése miatt egy évet kihagyott, és csak az elmúlt hetekben tért vissza a nemzetközi szintű versenyzéshez. A 84 kg-osok között indult György a döntőben a horvát Garibovicot győzte le 3–2-re.

Úgy érzem, hogy kicsit jól is jött a tavalyi térdműtét, mert annyira nem izgultam rá a versenyre, nem volt rajtam semmi teher, és így tudtam szabadon dolgozni, hozni, amit tudok, szerintem ez is az egyik oka annak, hogy így összejött. A döntő előtti este beszéltem a sportpszichológusommal, Vura Mártával, ő megnyugtatott, és elmondta, mit csináljak. Reggel, amikor felkeltem, volt bennem egy kis drukk, de amikor már ott voltam a csarnokban, és melegítettem a döntőre, ez eltűnt, és teljesen ott voltam fejben. Még szerintem nem teljesen fogtam fel, hogy Európa-bajnok lettem, ehhez biztosan kell pár nap. Most is nagy a boldogság, de ha ez tudatosul, akkor még nagyobb lesz. Reménykedtem benne, hogy egyszer sikerül ide eljutnom, hiszen négyéves korom óta karatézom, és elég sok mindenen mentem keresztül, sérüléseken és egyéb dolgokon is. Ezért is vagyok nagyon boldog, hogy végre kijött a lépés – mondta György Dániel.