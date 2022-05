A szolnoki kezdőben két Csongrád-Csanád megyei labdarúgó is helyet kapott: a hódmezővásárhelyi Sipos Zoltán és a szegedi Busa Bence. A szegedieknél visszatért az eltiltása után Horváth Krisztofer, illetve a Kecskeméten kiállított Gajdos Zsolt helyén Germán Tamás volt a center.

Nehezen találta a játékát a hazai alakulat az első tíz percben, meglátszott, melyik csapat van jobb formában, ezáltal melyiknek nagyobb az önbizalmas. Amíg a Szeged hárommeccses vereségsorozat, addig a Szolnok három győztes meccs után érkezett el ehhez a találkozóhoz.

A legelső szegedi próbálkozás elég vérszegényre sikerült, Dobos Áron a védők között csak gyengén tudta eltalálni a labdát a 16-os vonaláról. A 18. percben viszont megszerezte a vezetést a Szolnok: jobbról Kurdics Levente adott be, Lakatos István érkezett, és jobb belsővel a jobb sarokba lőtt nagyjából nyolc méterről, 0–1. Igazi hidegzuhany...

Hamar jöhetett volna a válasz, de Simon Ádám lapos lövésénél Hegedűs Lajos bravúrral védett, egy perc múlva pedig Kovács Milán 16-oson belüli próbálkozásánál egy védő testéről pattant szögletre a labda. A 37. percben Germán közel járt a gólhoz, de a fejese után a kapufa tetejéről ment fölé a labda.

A 41. percben megint Hegedűs védett nagyot, amikor Temesvári földre lefejelt labdáját oldalra tolta, a 43. percben pedig Dobos Á. elé futott ki jó ütemben, és mellel hárított.

Ami nem ment a szünet előtt, az sikerült öt percen belül: Csoboth Kevint akasztotta Tisza Kálmán a jobb oldali ötösön, a megítélt 11-est Horváth K. magabiztosan lőtte a bal alsóba, 1–1.

A szegedi góltól felpörgött a meccse, Csoboth kedvet kapott, és éppen csak fölélőtt, de több szegedi támadás is veszélyeket hordozott magában. A 78. percben Tóth Bence megkapta a második sárgáját, így a pirosat is, a Szeged emberelőnyben egy percen belül gólt is szerzett: Gohér Gergő Simon Ádám szorításában juttatta az ötösről a labdát a saját kapujába, 2–1.

Rögtön jött a második vendég kiállítás, Szekszárdi is megkapta a második sárgáját. A meccs végére hét mezőnyjátékossal maradt a Szolnok, hiszen Kurdics gyorsan kapott egy sárgát, majd a pirosat is.