Nem volt kérdés, hogy ki nyeri a női C2 500 méteres válogatót a szolnoki Holt-Tiszán. Az MVM Szegedi VE versenyző­­je, Nagy Bianka, valamint tiszaújvárosi társa, Bragato Giada ugyanis magabiztosan, hatalmas fölénnyel, majdnem négy másodperces előnnyel nyert a kihívó Takács Kincső (Győr), Gönczöl Laura (Pacs-Pacs SE) előtt, így mivel ebben a számban megnyerték az első válogatót is, készülhetnek a világbajnokságra.

Nem lepődtem meg a közel négy másodperces különbségen, de amikor egy új páros kerül képbe, nem tudhatjuk, mire számíthatunk, így óvatosan kezeltük a futam előtti esélyeket a rajt előtt. Nagyon bíztam magunkban, és a pálya is magabiztos volt, sőt maradt is bennünk még. Minden ideális volt, könnyeden teljesített pályát mentünk. Szeretném felszabadultan kezelni a világbajnokságot, és lesznek elvárások velünk szemben, de magunkkal szemben is. Van még idő arra, hogy a lehető legjobb állapotba kerüljünk a halifaxi versenyre – mondta a szegedi Nagy Bianka.

A nap további részében hat döntőt rendeztek, amelyek közül háromban volt szegedi érdekeltség. C1 1000 méteren rögtön két szegedi is sikerrel vette a selejtezőket, így ott lehetett a döntőben. Kettejük közül Zombori Dominik a harmadik helyen ért célba, míg Kocsis Dominik a kilencedik helyen kenuzott be. A női C1 1000 méteres számban Molnár Csenge versenyben volt a bronz­éremért, ám végül lemaradt róla, és a negyedik pozícióban fejezte be ezt a számot.

A nap második részének harmadik szegedi érdekeltségű hajója Szendy Márké volt, aki Szendy Maximiliánnal párban K2 1000 méteren a hetedik helyet szerezte meg.

Az algyői származású, a Győr színeiben versenyző Ko­pasz Bálint K1 1000 méteren papírforma sikert aratott, de mindössze nyolc tizedmásodperccel előzte meg Varga Ádámot (KSI).

A viadal ma és holnap folytatódik a szolnoki Holt-Tiszán, ahol újabb szegedi egységeknek lehet majd szorítani a vi­lágbajnoki indulást illetően. Így például Nagy Bianka újra érdekelt lesz C2 200 méteren, amelyen az 500 méteres pároshoz hasonlóan győzött az első válogatón Bragatóval, illetve Nádas Bence is érdekelt lesz több számban is.