A magyar férfi vízilabda-válogatott a Lévai, Vogel, Angyal, Burián, Hárai, Jansik Sz., Manhercz K., Mezei, Nagy Á., Pohl, Varga Dénes, Vámos, Zalánki összeállítású kerettel vág neki a világbajnokságnak, a két tar­­talék pedig Fekete Gergő és Vigvári Vendel. Ők akkor cserélhetők be, ha Covid-fertőzöttet azonosítanak a 13 fő közül.– Az én elvárásom sosem nagyobb, mint a csapaté.

Egy magyar válogatottnál kimondva, kimondatlanul az aranyérem a cél mindig, mindegy, hogy milyen generációváltáson megy keresztül éppen a keret – válaszolta arra a kérdésünkre Szabó Zoltán BEK-győztes vízilabdázó, hogy itthon lehet-e elvárás a vb-arany.

Hozzátette, egy jó világbajnoksághoz elengedhetetlen, hogy remélhetőleg Montenegró legyőzése után jól menedzselje a csapat a következő hat napot.

Amennyiben győzelemmel kezdünk, hat napunk lesz a kö­vetkező fontos meccsig. Nem lebecsülve Brazíliát és Grúziát, csoportelsőként negyeddöntőben várna ránk folytatás, onnantól pedig már mindössze három meccset kell nyerni az álmainkhoz

– ismertette a győztes receptet.

Ez a vb az első nagy torna a tokiói olimpiát követően. Jellemzően a válogatottak ilyenkor cserélődnek ki a legjobban, kezdenek a játékoskeret fiatalításába.

Kijelenthető, hogy az olimpiai keretekhez képest a miénk és a spanyol változott a legkevesebb helyen. A szerb válogatottból is abbahagyták hatan, de a görögöknél is többen lemondták a vb-szereplést

– folytatta.

A Tokióban győztes szerbeket a csoportkör során a szegedi Tiszavirág Sportuszodában is megcsodálhatjuk. A Pijetlovics testvérek mellett Prlainovics, Alekszics és Mitrovics is visszavonult a válogatottságtól, de így is favoritja a tornának.

Ami a szegedi csoportot illeti, sarkos véleményem, hogy ha a kazahok összeszedik magukat, nem lesznek utolsók. Az ausztrálok Aaron Younger és kezdőkapusuk, nevesebb játékos nélkül jönnek. Luke Pavillard a Bajnokok Ligája nyolcas döntőjében totál betli volt a Barcelonetával. Bár a csoportkör sosem a szerbekről szól, Szegeden szinte hazai környezetben lesznek, így nem kérdés a csoportelsőségük. Az amerikaiak Európában játszó légiósaikra támaszkodhatnak, Ben Hallock a Pro Reccóval BL-t nyert idén. Összességében szerb és amerikai továbbjutást várok, a harmadik helyért pedig az ausztrálok harcolhatnak a kazahokkal

– vélekedett Szabó Zoltán.