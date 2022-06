Kétéves szerződést kötött a Naturtex-SZTE-Szedeák Bognár Kristóffal: a 2021 januárjában érkezett erőcsatár hamar a Szedeák egyik húzóembere lett.

Nagyon örülünk, hogy két évre sikerült megállapodnunk meghatározó magyar játékosunkkal. Az U23-as magyar já­­tékosainknak, Polányi Kristófnak, Balogh Szilárdnak és Szatmári Zsombornak kétéves szerződése volt, így ők a következő szezonban is nálunk játszanak, alakul tehát a magyar magunk a 2022–2023-as bajnokságra. Sajnáljuk, hogy Keller Iván távozott tőlünk, köszönjük neki mindazt, amit a Szedeákért tett! – mondta a megállapodást követően Kardos Péter, a klub elnöke, aki kitért rá, a következő héten a játékoskeretet érintő további megállapodások várhatóak.

Bognár Kristóf nagyon hamar beilleszkedett a Tisza-partiak rendszerébe, és kiválóan teljesített az elmúlt időszakban.

Köszönöm szépen a lehetőséget és a bizalmat a klubnak, a menedzsementnek és a támogatóknak! Nem gondoltam volna, hogy így alakul majd a sorsom, mikor ideérkeztem, hiszen egy sérülés után jöttem, kevésbé voltam pozitív. Mindig csak meccs­ről meccsre, időszakről időszakról gondolkoztam a célokat illetően. Idén is szerettünk volna minél előrébb végezni, szerettem volna, hogy egy ötmeccses párharcot játszunk a Falco ellen a negyeddöntőben, vagy akár tovább is jussunk. Karrierem során volt már rá példa, hogy kétéves szerződést írjak alá, a mai világban pedig fontos, hogy egy évnél távolabb is tud gondolkodni az ember – mondta a szerződéskötést követően a szegediek nyolcasa.

Az erőcsatár kitért rá, a re­mekül sikerült félszezonját kö­­­vetően azért is maradt, mert szerette volna viszonozni azt a bizalmat, amit sérülését követően kapott a Szedeáktól és a klub akkori vezetőedzőjétől, Szrecsko Szekulovicstól.

Úgy érzem, egyénileg és csapatszinten is tudtam fejlődni az elmúlt időszakban, szerves része voltam a klubtörténelmi sikereknek, elindult egyfajta fejlődés a klubnál, ez mindenképpen plusz volt a maradás mellett. Ezt szeretnénk folytatni a továbbiakban, és azt érzem, itt még van dolgom. Nagyon jó közegben dolgozhatunk, és kialakult egy remek szurkolói bázis is, az ő támogatásuk is sokat jelent, valamint szeretjük a szegedi életet is. Egész szezonban éreztem a bizalmat Simándi Árpád és Kiss Zsolt részéről, végig mögöttem álltak az idény során, ez is fontos volt a döntésemnél – részletezte Bognár Kristóf.