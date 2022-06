Nagyon meglepődtem, mert ritkán van arra példa, hogy egy ilyen díjjal civil embereket tüntessenek ki. Elképesztően örültem neki, hogy elismerték a munkásságomat

– mondta lapunknak Pólyáné Téli Éva annak kapcsán, milyen érzések lettek úrrá rajta, amikor megtudta, ő kapja idén a Délmagyarország médiadíját.

A magyar szenior úszás örö­­kös bajnoka. Pályafutása során kétszáznál is több érmet begyűjtött, de a medenceparton is remekül érzi magát. Ha éppen nem úszik vagy szervez, akkor azon dolgozik, hogy a Szentesi Delfin ESC sikereiről minél többen és minél hamarabb értesüljenek. Kiváló vi­­szonyt alakított ki lapunk sport­­rovatával is, beszámolói­nak hála a Délmagyarország olvasói is naprakészek a szentesi szenior úszók eredményei­ből.

1993-ban alakult meg a szentesi szeniorúszók szakosztálya harmadikként az országban a város szenior vízilabdázóinak szakosztályaként. 2000 óta működik az egyesület önállóan Szentesi Delfin Egészségmegőrző Sport Club néven. Díjazottunktól emlékei szerint 1995 óta kapjuk rend­­szeresen a be­­számolókat, kezdetekben még írógéppel írva postai úton küldte meg nekünk.

Napjainkban is rendszeresen járnak szenior úszóversenyekre a szentesiek, az elmúlt hétvégén a romániai Temesváron szerepeltek parádésan.

A tizenharmadik alkalommal megrendezett Temesvár-kupán a helyi klub tizenötödik szüle­tésnapját is megünnepeltük. Gyönyörű szentesi sikerek születtek, öten jártunk kint, két különdíjat is elhoztunk

– mesélte büszkén Éva, aki a legeredményesebb női versenyzőnek járó elismerést kilenc győzelme után, valamint a legértékesebb eredmény miatt pedig a 100 méteres mell­úszásban kapott különdíjat.

A Delfinek nyara meglehetősen zsúfolt. Tegnap Csongrádon ugrottak medencébe szikrázó napsütésben, míg jú­niusban még Tótkomlóson is jelenésük lesz a legfontosabb megmérettetésük az augusztusi, 42. országos bajnokság lesz, amit Gyulán rendeznek meg. Minden hónapra jut legalább egy versenyük, és már a nemzetközi porondon is jártak többször, legutóbb Tunéziában.

A klub életébe beavatva bennünket elárulta, tizenhárman alapították, jelenleg már kilencvenegy tagot számlálnak. Rengeteg országos bajnoki címmel büszkélkedhetnek, de van Európa- és világbajnokuk is, de többen elsősorban egészségmegőrzés céljából úsznak rendszeresen. Évente kétszer nemzetközi versenyt rendeznek, ebből az egyik országos bajnokság 1500 méteren. Idén tavasszal 27. alkalommal tartották ezt meg.

Az úszás és az eredmények mellett számunkra a közösségünk összetartozása is fontos, gyakran túrázunk és kirándu­lunk is együtt

– tette hozzá Pó­lyáné Téli Éva.