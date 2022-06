Három mérkőzést sem játszottak le a megyei III. osztály utolsó fordulójában. Elmaradt a Zsombó–Baks, az Öttömös–ContiTech-Csanádpalota és a Röszke–Földeák meccs is. Mindez egyébként azt jelentette, hogy az egyik nyitott kérdés, a dobogós hely ezáltal el is dőlt, hiszen mivel a Földeák nem állt ki a Röszke otthonában, ezért a röszkeiek nyakába kerül a bronzérem.

A bajnoki címért küzdő duó viszont egyaránt hazai pályán zárhatta az évet, és mindkettő magabiztos győzelemmel bú­­csúzott a 2021–2022-es kiírástól.

A Csongrád a félidő felére már 5–0-ra vezetett, és a folytatásban sem lassított a Ruzsa ellenében, végül 15 gólnál áll­­tak meg a csongrádiak, akik ezzel a győzelmükkel megszerezték az aranyérmet, nem mellesleg átlépték a száz rúgott gólt is. Ez, mármint a három számjegyű lőtt találat már korábban összejött az Ásotthalomnak is, és ugyan szintén magabiztos győzelemmel búcsúztak az idénytől, de ezüstéremmel zárták az idényt.

A gólkirályi cím is Csongrádra került, hiszen Kanász-Nagy Móric összesen 42 alkalommal vette be az ellenfelek kapuját. Ezzel az utolsó felnőtt férfi labdarúgó-bajnokság is lezárult a megyében.

Eredmények, 30. forduló: Csongrád–Ruzsa 15–1 (7–0), gólszerzők: Kanász-Nagy M. (5., 23., 54., 66., 84.), Szőrfi (6., 36.), Nagy Á. (15., 31.), Pauli (19.), Pupp (48.), Szabó-Bogár (51., 58., 70.), Palásti (86.), ill. Teleki-Horváth (87.). Ásotthalom–Szőreg-DSC 6–0 (3–0), gsz.: Dobák T. (5., 21.), Papdi G. (38.), Kothencz G.(55.), Bokányi Á. (68., 90.)



A megyei III. o. végeredménye