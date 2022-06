Az albán fővárosban, Tiranában rendezik idén a súlyemelők Európa-bajnokságát, amelyre a Szegedi Lelkesedés SK háromszoros olimpikonja, rekordbajnoka, Nagy Péter ma utazik el, majd vasárnap délután áll színpadra.

Nagy Péter a spanyolországi csapatbajnokságon tartotta főpróbáját, amely jól sikerült számára, az elmúlt hónap viszont felemásra sikeredett.

Bevallom őszintén, a hazatérésem óta nem sikerült a legjobban a felkészülésem, mert a derekammal elég sokat szenvedtem az elmúlt hónapban – árulta el a tizenhétszeres magyar bajnok súlyemelő. – Az Európa-bajnokságon is az lesz a fő, hogy ne sérüljek rá a derekamra. Ha érzem, hogy fáj, akkor valószínűleg inkább a visszalépés mellett döntök majd, mert ez a torna sehova sem kvalifikál. Az esztendő fő attrakciója számomra az év végi világbajnokság lesz – hangsúlyozta. Hozzátette, ritkaságszámba menő, ha egy felkészülési időszak során nem jönnek elő derékbántalmai, de ezek egy-két napon belül rendszerint el szoktak múlni. Most nem, kevésnek bizonyult a gyógytorna, de bizakodó, mert az utóbbi napokban már nem érzett fájdalmat.

Célkitűzéséről elmondta, hogy látva a mezőnyt, ideális esetben akár a hatodik hely is meglehet számára. Az első három kiemelkedik súlycsoportjából, de úgy érzi, a legjobb tíz közé mindenképpen bekerülhet, onnan pedig a hatodik pozíció is elérhetővé válhat.

Nem vár rá hosszú utazás, ugyanis Budapestről Bécsbe repül, majd onnan egyenesen Tiranába, ahova a tervek szerint 13 óra környékén érkezik meg. Magyarországot négy hölgy képviseli Nagy mellett, aki egyedül utazik, holnapi programjában szerepel még egy edzés, majd vasárnap 16 órától emel.