VÉGE

60. perc: átáll a Pick hét a hat elleni játékra, Bánhidi-gól, 28-28. Időt kér a Veszprém, 19 másodperc. Még jut egy bombagól Jahjának, majd a gyors középkezdés már veszélytelen. 29-28-ra megnyeri a döntő első meccsét a Veszprém Szegeden.

59. perc: Nenadics ütemtelenül a rövid alsóba, 27-28.

58. perc: Jahja mint egy beállós, csak éppen a hatoson belülről. Mindenesetre érvényes a gól, 26-27. Kettő perc és tizenkét másodperc van hátra a mérkőzésből, Pastor kikéri az utolsó időkérését. Bodó rögtön bevágja kilenc méterről, 27-27.

57. perc: Lauge a keresztlécre, Bombac és Bodó viszik fel a labdát, utóbbi egyenlít, 26-26.

56. perc: Radivojevics visszajön a büntetőre. Ez most bemegy, 25-26.

55. perc: Nenadics-cselek, majd gól, 24-26.

54. perc: szegedi belül védekezés, veszprémi büntető. Mahé és Mikler. Megint, ugyanoda. 24-25.

53. perc: Nilsson fordul be, ziccer, de Mikler nyer! Frimmel ekkora szögből még edzésen sem lőhet, de mindhiába, Corrales kirúgja a labdáját. Törlés után támad a Szeged, Tönnesen is belelövi a kapusba. Tömegjelenet középen, videóznak a játékvezetők. Labdát ütötte el Mikler, így oldalról jöhetnek a vendégek.

52. perc: Maqueda kap kétperces kiállítást. Tönnesen előtt nyílik szét a fal, Corralesen viszont már nem jut túl...

51. perc: lauge jobbátlövőből a hosszú alsóba jobbkézzel, 24-24.

50. perc: kiváló zárás Jahjának, eltűnik a különbség az eredményjelzőről. 23-23. Martins hát mögötti asszisztjából Bánhidi, 24-23.

49. perc: Bánhidit jó ütemben engedi el a védő, aki fölé dobja a labdát így. Hosszan támadnak a vendégek, akik nem igazán találják a rést a hazai falon.

48. perc: Martins átlövését kitenyereli Corrales. Pontatlan veszprémi passz, újra a kékeknél a labda.

47. perc: Bombac lövését védi Corrales, Nenadics az üres kapuba, 23-22. Másodszor kér időt Pastor.

46. perc: Blagotinsek-gól, Henigman kiáll. 23-21.

45. perc: dadog a labda a vendégeknél, el is veszik tőlük a sporik., miközben Sostaric talál be és Gaber kell ápolni a padon. 23-20.

44. perc: Bombac kezét üti meg Maqueda, hetes és két perc. Cupara és Martins. Összezárja a lábait és nem, és nem, és nem. Ez is kimarad...

43. perc: micsoda blokk, Henigman! Eladják a labdát, Bombac rohan vele, Corralesbe dobja. Marad nálunk a labda.

42. perc: Gaber blokkolja Nenadicsot, majd Strlek pörgeti fölé a labdát a szélről. Frimmelnek sem megy a balszélről...

41. perc: Mackovsek eladja a labdát, Strlek végigrohan vele, 21-20. Tönnesen, 22-20. Lauge kap kétperces kiállítást.

40. perc: Mahé pimaszul hetesből, 21-19.

39. perc: Bombac egy az egyezik, 21-18. Az első gólja ma, de nem ez mutatja a jó játékát.

38. perc: Garciandía buta hibáját Mikler javítja egy óriási védéssel, majd Mackovsek teszi fel a pontot az i-re egy góllal. 20-17, időt kér Ilics. Nilssonra nem figyelnek a védők, 20-18.

37. perc: Marguc a szélről, Mikler kiüti a labdát!!!

36. perc: Frimmel beállóból bukfencezve lő gólt, 19-17.

35. perc: Blagotinsek mellett tűnik el Gaber, majd Mahé talál be semmivel és senkivel sem foglalkozva, 18-17.

34. perc: Corrales Garciandía megpattanó lövését kirúgja, marad a Picknél. Mackovsek fut be üres területre, jön a labda, 18-16.

33. perc: Sostaric büntetőt hibázik, majd a kipattanót védi Cupara. Alaposan meg is ünnepli a szerb kapus...

32. perc: Lauge lövése ki sem pattan Miklerről, bravó!

31. perc: a Szeged kezdi a második játékrészt. Mackovsek sikeres átlöve, 17-15. Lauge nem hagyja örülni a közönséget, 17-16. Garciandía lövését hárítja Corrales.

FÉLIDŐ

Fotó: DM

30. perc: Nilsson lábához ér a labda, Henigman rohan, 15-14. Szépségdíjas találatok az utolsó másodpercekben, először Lékaitól, majd Bodó lövi ki a pókokat a sarokból. 16-15, minimális szegedi előny a szünetben.

29. perc: Strlek lövése után videóznak a bírók, akik gólt ítélnek, 14-14. Corrales véd.

28. perc: Maqueda nem lesz már kedvenc Szegeden a szurkolók rigmusa alapján, 14-13. Frimmel rohan, kapufa...

27. perc: Frimmel nehéz labdát szed össze, majd kihagyja a ziccert. Nenadics és Lékai játszik össze, utóbbi mattolja Miklert, 13-12. Időt kér Pastor. Martins lövésébe csak beleérni tud a kapu, 14-12.

26. perc: Frimmel a balszélről, 13-10. Marguc lövi be az első szegedi büntetőt, 13-11. Aliloviccsal szemben.

25. perc: Martins fut keresztbe balátlövőből, lő a hosszúba, 12-9. A frissen beálló Maqueda debütál góllal, majd rázza az öklét... 12-10.

24. perc: faultgyanús, de továbbengedik, Bodó lövését védi Corrales. Bánhidit állítják másodszor a sporik. Nenadics gólja érvénytelen szabálytalan zárás miatt.

23. perc: Mikler parádé!

22. perc: Garciandía első góljával vezet ismét a Pick, 10-9. Nenadics ziccerét védi Mikler, Bodó pedig megállíthatatlan, 11-9. Először kettő közte!

21. perc: 9 perc és 54 másodperc van hátra az első félidőből, időt kérnek a vendégek. Ezt megette a szegedi védelem, Nenadics egy lövőcsellel elképesztően elküldi Gaberéket, 9-9.

20. perc: Mahé átlövése ki sem pattan Miklerről! Az ellentámadást pedig Bodó váltja gólra, ez jó üzlet volt! 9-8 ide!

19. perc: futószalagon jönnek a szegedi hétméteresek, de ezúttal Frimmel is hibázik. Nem talál kaput.

18. perc: Nenadics lő passzívnál, Miklernek csemege. Bele is zendít a szegedi szurkolótábor!

17. perc: Garciandía mellé, a másik oldalon Jahja viszont remekel, a negyedik gólját lövi. 7-8. Kiosztják a játékvezetők az első veszprémi két percet is, Lauge kapja. Az ötödik szegedi hetesre Cupara érkezik, frimmel viszont túljár az eszén, 8-8.

16. perc: Nilsson, 7-7.

15. perc: Frimmel vajkézzel értékesíti a büntetőt, 7-6.

14. perc: Gaber tarthatatlan, 6-6. Újabb Mikler-védés után hangzik a lelátóról a "Roli, Roli!"

13. perc: Tönnesent lökik meg betörés közben, hetes. Be kellene lőni! Frimmel érkezik, óriási gól, a keresztlécről, a hálót nem is érinti a labda, 5-5. nem örülhetünk sokáig, Jahja talál ugyanis be, 5-6.

12. perc: az év passza Bombactól, de Sostaric kihagyja a ziccert. Strlek villámgyorsan büntet, 4-5.

11. perc: Garciandía labdát szerez, majd könnyelműen eladja. Hihetetlen! Nenadics lő talpról, Mikler véd!

10. perc: Bánhidi vetkőzteti le Blagotinseket, kétperces kiállítás a "jutalma".

9. perc: a másodikat is kihagyja Radivojevics...

8. perc: jól kezd Bánhidi, most egy blokkot mutat be. Marad a vendégeknél a labda, Strlek viszont az oldalhálóba lövi.

7. perc: Gaber kapott ápolást, de nincs szankció, így le kell ülnie a padra. Pályán Bánhidi! Jahj bevágja a labdát, 4-4. Támadásban rögtön egy büntető kiharcolásával kezd Bence. Corrales kiüti Radivojevics labdáját.

6. perc: pazar átlövés Mackovsektől középről, 3-3. Mikler Roli! Marguc ziccerét rúgja ki. Mackovsek asszisztjából gaber eredményes beállóból, 4-3.

5. perc: Lauge találata után először vezetnek a vendégek, 2-3.

4. perc: Tönnesen lövését tenyereli ki Corrales, de marad a Szegednél a labda. Nem először találja magát a balszélen szuperrangadón Henigman, aki labdát is kap, de véd a kapus.

3. perc: Jahja cselezi magát ziccerbe, 2-2.

2. perc: Bombac harcol ki hétméterest. Benn van, 2-1.

1. perc: a Veszprém indítja útjára a labdát, a szegedi kezdőcsapatban egyelőre nincs ott Bánhidi. Mackovsek váltja gólra az első támadásunkat, majd Strlek a balszélről lőhet nagy szögből, 1-1.

18.43: pályán a szegedi játékosok, alakul a hangulat. Bánhidit köszönti a magyar szövetség, ugyanis az Év játékosának választották meg korábban.

18.42: Stanislav Kaspárek is a Pick Arénában szurkol. A cseh jobbátlövő az elmúlt szezon végén távozott, idén pedig a Breszttel fehérorosz bajnok lett.

18.40: füttyszó közepette először a veszprémi játékosok érkeznek a pályára. Meccskezdésre biztosan nem lesz telt ház.

18.30: visszavonul a Pick Szeged vezérszurkolója. Csapó Attilát, Csapszit köszönti a klub egy mezzel, miután átadta a B-közép vezetését. A csapattól viszont nem köszönt el, amikor tud, jön a mérkőzésekre.

18.15: vajon meghúzza a váratlant Pastor? Már félig megtette azzal, hogy a hátfájdalmak miatt hónapok óta rehabilitáló Bánhidi Bencét beírta a játékoskeretbe.

18.10: köszöntjük olvasóinkat a Pick Arénából. 35 perc múlva kezdődik a férfi kézilabda NB I. bajnoki döntőjének első mérkőzése a címvédő Pick Szeged és a friss magyar kupa-győztes Telekom Veszprém között.