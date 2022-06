1,9 kilométer úszás, 90 kilométer kerékpározás, 21 kilométer futás: ez vár a középtávú triatlon országos bajnokság résztvevőire. A leggyorsabban ezt (3 óra 55 perc, 11 másodperc) a szegedi Badar Gergő teljesítette.

A tervek szerint

Az volt a terv, hogy minél ha­marabb jöjjek ki a vízből, ötven másodpercet kaptam ott az elsőtől. Ahogy felültem a bringára, ott azon voltam, hogy átvegyem a vezetést, ez sikerült is, pár perc alatt nagy előnyre tettem szert. A második belső kör már elég szeles volt, ezt valószínűleg az egész mezőny megérezte. Nem tudom, mi ennek az oka, de most a biciklizés közben nem éreztem magam komfortosan a nyeregben, így vártam, hogy végre futhassak – mondta Badar Gergő, aki 12 perces előnnyel tudott nyerni. Hozzátette, valószínűleg az utolsó bringaszakaszon a teljes szembeszél megfoghatta a mezőnyt, hiszen ott nagyon sok előnyt tudott kiépíteni magának.A szegedi triatlonos két hét múlva a világ egyik legkeményebb versenyén, a Challenge Roth-on indul majd. A németországi viadalon a profik között versenyezve igazi nagyágyúkkal küzdhet majd meg.

Bízom benne, hogy egy jó úszást követően el tudok menni egy jó biciklis sorral, ha ez sikerülne, akkor szép eredményt ér­hetek el – mondta várakozásai kapcsán Badar Gergő.

Kiegyensúlyozottan

Korcsoportjában, azaz a 30 és 35 évesek között második, összetettben pedig a negyedik helyen zárt Szilágyi Péter. Azt hoztam, amit az ed­­zőmmel előre megbeszéltünk. Persze van mit finomítanom és fejlődnöm, apróbb csiszolások még várnak rám a szezonban, de jó az irány – összegezte a keszthelyi tapasztalatokat Szi­lá­gyi Péter.

Kitért rá, a kerékpáron a szem­­beszél az első körben okozott neki gondokat, de nem volt komoly holtpontja.

Nekem az úszás volt küzdelmes, mert belekeveredtem egy tömörülésbe, ahol kaptam az orromra egy könyököst, és le is nyomtak, kellett egy pár száz méter, amíg visszaküzdöttem magam. Kiegyensúlyozott versenyzést hoztam Keszthelyen, egy picit lehettem volna gyorsabb biciklin. A futásomban is lehetett volna még, de a harmadik helyezettet már nem tudtam utolérni, lehet, hogy ezért is engedtem el kicsit – részletezte a szegedi sportoló.

Javított

Korosztályában negyedik, összetettben a tizedik helyen vég­­zett Simon Péter. A többiekhez képest én gyenge úszó vagyok. A bicikli jól sikerült, de úgy érzem, abban is maradt még. Viszont én futottam a második leggyorsabb maratont Gergő után. Kicsit csalódott va­gyok, mert a korosztályomban 17 másodperccel maradtam le a harmadik helyről, de az összetett tizedik helynek örülök, hiszen tavaly ugyanezen a versenyen 37. lettem. Szeretem a meleg időt, nekem ez nem volt gond. Az úszásomon még sokat kell javítanom, ha ott öt percet tudnék javítani, akkor dobogón is végezhetnék – mondta lapunknak Simon Péter.