A győri olimpiai sportparkban rendezték meg az 5. asztalitenisz világfesztivált, amelyen több mint húsz nemzet fiataljai vettek részt.

Az ATSK Szegedet összesen öt fiatal képviselte, a serdülő fiúk között a magyar A csapat tagja volt Kasa Zsombor, a C csapatba pedig Kókai Ákos kapott meghívást, míg ugyanezen korosztály női C csapatában Erdélyi Blanka volt ott, az ifjúságiak C csapatában pedig Hangai Flóra és Pelyva Boglárka kapott szerepet.

A szegedi fiatalok igazán kitettek magukért, hiszen 1 arany, 1 ezüst és 2 bronz érmet szereztek, illetve a magyar egyesületek közötti pontversenyben a 4. helyen végezett az ATSK Szeged.

A legkiemelkedőbb eredményt a Kókai Ákos–Kasa Zsombor páros érte el, akik a serdülő fiú párosok versenyében aranyérmet nyertek, miután a döntőben egy svéd párost győztek le 3-1-re.

A serdülő fiúk csapatversenyében a magyar A válogatott bejutott a döntőbe, de ott már a tunéziai ellenfelet nem tudták legyőzni, így Kasa Zsombor egy ezüstérmet is átvehetett. A magyar C válogatott az elődöntőben kapott ki a tunéziaiaktól, így Kókai Ákos egy bronzéremmel térhetett haza.

A lányok között Erdélyi Blanka az elődöntőig menetelt az U13-as korosztályban, ahol a későbbi győztes, világranglista 3. helyezett üzbegisztáni ellenfelétől kapott ki, így bronzérmes lett. Szögi Szonjával alkotott serdülő párosa a negyeddöntőig jutott, így csak egy lépésre volt az éremszerzéstől.