38 bajnokit játszott a 2021–22-es szezonban a Naturtex-SZTE-Szedeák férfi kosárlabdacsapata az NB I/A csoportjában. Ehhez még hozzájön a Krasznojarszkban lejátszott két EuropeCup-selejtező, valamint a magyar kupa nyolcasdöntőjében három meccs, hiszen egészen a döntőig menetelt a csapat Debrecenben – összesen tehát 43 tétmeccset játszott idén a Szedeák, amelyek alatt 14 játékos lépett pályára.A pontok tekintetében Tayler Persons volt a legjobb, akinek átlaga a 20-at is éppen átlépte, igaz, messze a legtöbb dobáskísérlettel is bírt az amerikai irányító, aki egyébként a keret egyedüli tagja, aki 30 percnél többet volt a pályán átlagban a szezon során. A pontok mellett a játékmester a gólpasszok terén is a legjobb volt, közel 7 asszisztot jegyzett meccsenként, mellette pedig 6 lepattanó is fűződik a nevéhez – és bár sok győzelmet köszönhet a csapat neki, mindezek mellett is hajlamos volt néha túlvállalni magát.

A pontátlagban Rashun Davis lett a második, a szezon közben érkezett amerikai 20 bajnoki alatt 15,9-es pontátlagot hozott – a kupában viszont nem ment neki, ott a három meccsen összesen 10 pontot tudott a közösbe tenni. Ő lett viszont a legjobb büntetőző, hiszen 89%-kal dobott a vonalról.

Keandre Cook sem maradt el sokkal társai pontátlagától, ő 15,6-al zárt – egyben ő lett a szegediek legjobb triplázója, hiszen 39%-kal tüzelt kintről a szezon során.

A lepattanók terén Bognár Kristóf bizonyult a legjobbnak, aki 7 labdát tépett le meccsenként. 11,15 pontja mellett közel két gólpassza volt meccsenként, sokoldalú játékával a tavalyi félév után idén is igazi erőssége volt a Szedeáknak. Ami a mezőnydobásokat illeti, ebben Justin Alston volt a legjobb, 11,8 pontját ugyanis 50%-os mezőnymutatóval hozta össze.

Megvédett pályaelőnyök

A Naturtex-SZTE-Szedeák idénye a Falco KC Szombathely elleni negyeddöntőt követően véget ért, az NB I/A csoportjának küzdelmei viszont az elődöntőkkel folytatódtak. Mindkét párosításban megvédte a hazai pályáját az otthon játszó csapat, miután a címvédő Falco egy kiélezett meccsen végül legyőzte az Alba Fehérvárt (88–78), a Körmend viszont könnyedebben győzte le a meglepetésre az elődöntőbe jutó Kecskemétet (86–74). A párharcok holnap folytatódnak, 15 órától az M4 Sport élőben közvetíti a Kecskemét–Körmend meccset, míg 18.30-tól Székesfehérváron csap össze egymással az Alba és a Falco.