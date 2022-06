Ha minden bajnokságot figyelembe veszünk, 38 mérkőzésen 50 gólt szerzett az SZVSE csatára, Andi Taci, aki ezzel nem csupán a megyei I. osztályban, de a felnőtt férfi bajnokságokat tekintve is gólkirály lett.

Sokat számít a gólkirályi cím számomra, és ha jól tudom, megdöntöttem a megyei rekordot is. Viszont mégsem vagyok boldog, hiába nyújtottunk ma­­ximumot, és nyertük meg a bajnokságot, az amatőr kupát és a megyei kupát, a feljutás nem sikerült. Nem érzem igazságosnak az osztályozó rendszert, mert nem számít, milyen eredményt ért el egy csapat a bajnokságában, valaki szerencsével jut fel, nem kell osztályozót játszania. Amatőr szinten rengeteg meccset játszottunk idén, nincs lehetőségünk a kellő frissítésre, ez dönthetett a végén. Talán jobb lenne, ha összevonnának megyéket, és akkor nem kellene osztályozót játszani, ezáltal erősebb is lenne a bajnokság – mondta annak kapcsán Taci, hogy a Vasutasok három trófeát is nyertek idén, ám az osztályváltás nem sikerült számukra.

A Teskánd elleni osztályozó első meccsén még tíz emberrel is remekül játszottak, előnyben s voltak, ám végül hátrányból kellett volna megfordítaniuk a párharcot.

Mind a két meccsen mi ve­­zettünk, de fejben egyszerűen elfáradtunk, ez jól látszott az odavágón, ahol a hajrában kaptunk két gólt. A visszavágón is hiába mentünk be előnnyel a félidőre, egyszerűen fáradtak voltunk fejben, ezt magamon is éreztem. Hiába tudtam, mit szeretnék csinálni, a láb már nem akarta azt, amit a fej. Úgy érzem, nem csalódhattak bennem, én viszont csalódott vagyok, mert mégsem sikerült feljutnunk. Most egy kis ideig nem akarok futballal foglalkozni, de úgy érzem, nem végeztem el a dolgom, amiért az SZVSE-hez jöttem – tette hozzá az NB III.-as osztályozó és a jövő kapcsán Andi Taci.