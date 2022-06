Ünnepség előzte meg a szezon legfontosabb mérkőzését. A szentesiek négy játékosa is pályafutásának utolsó, hazai medencében lejátszott találkozójára készült. Somogyi és Vörös mellett Meixner Marcell és Kókai Tibor is a visszavonulás mellett döntött. Ők négyen összesen hatszázötvenhat OB I.-es meccset játszottak le a Kurca-parti csapat sapkájában.Rengetegen voltak kíváncsiak a szentesi vízilabdaélet utóbbi éveinek legfontosabb hazai összecsapására. Legalább háromszázan biztatták a Somogyiékat, a dobosoknak is hála pedig remek hangulat övezte a mérkőzést. Minden egyes jó hazai megmozdulást vastapssal jutalmaztak a szurkolók.

Nagykanizsai labdaelhozás után hazai gól nyitotta az első negyedet. Hegedűs Bence emelkedett ki a vízből, majd vágta be a kapuba a labdát. A nagy téthez mérten mindkét együttes a védekezését igyekezett megszervezni, amelyet a Metalcomnak sikerült jobban. Támadásban viszont becsúsztak apróbb hibák, így többször a kapufán vagy éppen a blokkon csattantak a szentesi lövések. Ehhez mérten 3–3-ig egy gól itt, egy gól ott volt a forgatókönyv.

Kellett egy kis idő, míg elérte az üzemi hőfokot a Szentes, amely a nagyszünetre 5–3-as vezetéssel mehetett.

A harmadik negyedben már érződött, fáradnak a vendégek, de még 7–3-ig tartották magukat. A záró nyolc percben viszont már lőgyakorlatot és gólesőt zúdított a Szentes az ellenfelére. A pontot az i-re a sokadik Meixner-védés után harminc másodperccel a vége előtt Vörös tette fel, aki – remélhetőleg – pályafutása utolsó hazai mérkőzésén csapata utolsó gólját szerezte elöl maradva.

Szilágyi Péter: Az elején döcögősen támadtunk, nehezen találtuk el a kaput, de a helyzeteket kidolgoztuk. A meccs második felében már jobban összpontosítottunk, és kialakult egy olyan különbség, amit vártam. Külön örülök, hogy szép számú közönség előtt játszottak a búcsúzó játékosaink, mindent megteszünk vasárnap, hogy lezárjuk a párharcot, és Szentesen ne legyen szükség harmadik felvonásra.



Metalcom Szentes–Nagykanizsa 14–7 (2–2, 3–1, 2–1, 7–3)



Férfivízilabda, osztályozó az OB I.-es tagságért, 1. mérkőzés.

Szentes, Dr. Rébeli-Szabó József Sportuszoda, 300 néző. Vezette: Kun, Kollár.

Metalcom Szentes: MEIXNER (14 védés, 67%) – Kókai, MÁTYÓK 1, Chilkó 1, HEGEDŰS 5, PELLEI F. 3, Bozó. Csere: Pellei K. 1, Lajkó, Vörös 1, Garancsy 1, Hornyák 1, Somogyi. Vezetőedző: Szilágyi Péter.

Nagykanizsa: Ajkay-Takács (5 védés, 29%) – Spitz, Illés, KLÁR, MARNITZ 4, Márkus, BALASKA 3. Csere: Ambrusz (kapus), Solymosi, Szőke, Szávai, Balli, Gál. Vezetőedző: Regős Áron.

Gól – emberelőnyből: 11/7, ill. 11/6. Ötméteresből: 1/1, ill. –.

Kipontozódott: Kókai, ill. Márkus.