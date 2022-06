Bár tíz emberrel is helyzeteket dolgozott ki, az utolsó percekben alaposan megváltozott az SZVSE helyzete az NB III.-ért vívott osztályozó visszavágójára. A szegediek ugyanis a legvégén két gólt is kaptak, így 3–2-es győzelem helyett 4–3-ra kikaptak a párharc első meccsén. Mivel az osztályozón él az idegenben lőtt gól szabálya, így minimum két góllal kell nyerniük a Tisza-partiaknak a Teskánd otthonában, vagy egy 5–4-es idegenbeli siker is feljutást érne.

Úgy gondolom, bármi megtörténhet a mai meccsen. Ha felnövünk a feladathoz, és kellően koncentrálunk, fegyelmezettek leszünk, akkor szoros meccset játszhatunk, ha ez nem így lesz, akkor reménytelen a helyzetünk. Nagyon fontos a hit, az akarat és az elhivatottság, a taktikát pedig nemcsak hatvan, hanem kilencven per­cig kell betartanunk. Csak magunkban bízhatunk, maximális fegyelemmel kell játszanunk, akkor nem lefutott a mérkőzés

– mondta a találkozó előtt Paksi Péter, a szegediek trénere, aki nem ülhet le a kispadra, hiszen az odavágón egy véleményes ítélet utáni reklamálás miatt kiállították.

Hasonló okokból hiányzik majd Mészáros Zoltán is, akit két sárga lappal állítottak ki a mórahalmi odavágón, rajta kívül pedig Beretka Péter küzd sérüléssel, de várhatóan pályára tud lépni – a keret többi tagja egészséges.

Természetesen a helyzetkihasználás is nagyon fontos lesz a mai meccsen, hiszen az SZVSE egyenlő létszám mellett, és megfogyatkozva is több helyzetet dolgozott ki, ám csak hármat tudott ezekből értékesíteni. Erre tért ki a szegediek trénere is, az adódó lehetőségeiket jobb százalékban kell értékesíteniük, mint tették azt a párharc első meccsén. Ma estére tehát eldől, a következő szezonban ismét az NB III.-ban játszik-e az SZVSE, vagy pedig marad a megyei I. osztályban.