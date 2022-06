Ma a műúszók selejtezőivel kezdődik a két és fél hetes program, megkezdődik a FINA világbajnoksága. A hazánk által rendezett eseményen a műugrók, a műúszók, a nyílt vízi úszók és a vízilabdázók küzdenek meg a világbajnoki címekért.Résztvevők

A mezőnyben négy Csongrád-­Csanád megyei sportolóért izgulhatunk majd, két-két úszóért (Pádár Nikolett és Gál Olivér) és nyílt vízi úszóért, utóbbiaknál a szerb színekben induló Farkas Tamás mellett Olasz Anna lesz érdekelt, aki tavaly a budapesti Európa-bajnokságon ezüstérmet nyert a tíz kilométeres távon, a váltóval pedig bronz­érmet szerzett, majd a tokiói olimpián szintén tíz kilométeren negyedikként zárt.Várakozások

Olasz Anna érmes is lehet a vb-n, Pádár Nikolett pedig döntőbe kerülhet a váltóval

– foglalta össze legszebb várakozásait Gellért Gábor, a HAÁSZ SZUE vezetőedzője.

Olasz Anna már a nemzetközi mezőny meghatározó alakja, öt Eb és két olimpia mellett ez lesz az ötödik világbajnoksága. Minden versenyszámban a pontszerzés a realitás, de nagyon örülök, ha érmet is szerez. Erre különösen esélyes lehet a váltóval, de még ott is komoly a konkurencia, hiszen a magyar kvartetten kívül az olasz, a német, az amerikai, a francia és az ausztrál váltó is dobogóra pályázik. Egyéniben pedig végképp nehéz jósolni, főleg egy világbajnokság előtt. A nyílt vízi szakágban a vb a legnehezebb viadal, hiszen itt van a legtöbb induló, óriási harc lesz a pontszerző helyekért is. A balatoni edzőtáborban egyre jobban alakul Anna formája, remélem, magyar közönség előtt remekül szerepel majd

– mondta az esemény előtt a nyílt vízi úszók szövetségi kapitánya.

Kemény időszak

Pádár Nikolett 16 évesen már magyar bajnoki címet szerzett, így most a felnőttek között bizonyíthat majd a Duna Arénában. A szegediek tehetsége a 200 méter gyors mellett váltóban is érdekelt lesz a vb-n.

Hihetetlen, hogy Niki milyen fejlődésre képes akár egyik hétről a másikra is, és remélem, ez még nagyon sokáig így lesz. A formája tehát biztató, de a cél eléréséhez szintet kell lépnie. Ahhoz, hogy a világbajnokságon összejöjjön a középdöntő, már a délelőtti előfutamban olyan időt kell úsznia, amellyel magyar bajnok lett. Ehhez a menetrendhez igazítjuk az edzéseket is, a reggeli tréningek különösen nagy hangsúlyt kapnak. A váltóval reális cél a döntőbe jutás, majd a fináléban a minél szebb helyezés. A járvány miatti versenyhalasztások miatt idén minden korosztályban lesz Eb és vb is, így nem akármilyen nyara lesz Nikinek, ez neki és nekem is kihívás. Másfél héttel a vb után már az ifjúsági Eb-n kell szerepelnie, de teher alatt nő a pálma – mondta tanítványa esélyeiről Gellért Gábor.

Pluszmotiváció

A HAÁSZ SZUE-t még Farkas Tamás képviseli, aki a nyílt vízi úszók között indul majd az 5 és a 10 km-es számban.

Félig-meddig hazai versenynek számít ez a világbajnokság, így pluszmotivációval várom. A rövidebb távon a 27. helyezés a legjobb vb-eredményem, ezt szeretném túlszárnyalni, és az 5 km-es pozícióhoz hasonlót elérni 10 km-en is. A hosszabb távon már nem rakok magamra terhet, inkább jutalomúszás lesz, de jó lenne meglepni magamat egy újabb szép helyezéssel

– mondta a vb előtt Farkas Tamás.

Egyéni csúcs

Először lehet majd ott a felnőtt világbajnokságon Gál Olivér. A Hód Úszó SE sportolója az országos bajnokságon nyújtott teljesítményét követően 50 méteres mellúszásban lehet majd ott a mezőnyben.

Legfőképp mentális felkészüléssel telnek az utolsó napok, de egy kis mozgás is van még, napi egy úszással készülök. Reggelente Hódmezővásárhelyen edzek, de délután Szegeden vagyok, hiszen a városban élek. Nagyon örültem, hogy sikerült kvalifikálnom a világbajnokságra, hiszen pár századon múlott a kijutásom. Nem a legjobb időm, amivel kijutottam, de a vb-n, remélem, sikerül ezt megdöntenem, ez pedig elég lesz egy középdöntős futamhoz

– mondta lapunknak a vásárhelyiek úszója.

Szeretnék egyéni csúcsot javítani, azaz 27,4-es időn belül úszni, és bízom benne, hogy ez elég lesz a továbbjutáshoz. Érzem, hogy bennem is van ez az eredmény, csak mindennek össze kell jönnie hétfőn. A középdöntőben szeretnék mindent kiadni, ami a csövön kifér, ha pedig egy top tizenötös eredmény összejönne, az lenne a legjobb

– fejtette ki céljait.

Karrierem legnagyobb versenyére készülök. Nagyon jó uszoda a Duna Aréna, szeretem, várom is a versenyt. Pozitív, hogy két nappal a verseny előtt már bemehetünk, elfoglalhatjuk a szállást, és úszhatunk is az arénában, hiszen mélyebb a víz, mint a vásárhelyi uszodában

– tette hozzá Gál Olivér, aki edzőjével, Máté Hunorral közösen szombaton utazik a vb helyszínére.

Hétfőtől szurkolhatunk nekik



A mai napon 9 órától kezdődik a versenyprogram, a Széchy medencében rendezik ugyanis a műúszás egyéni rövid programjának selejtezőit. Holnap már megkezdődnek az úszóelőfutamok a Duna Arénában, megyei szempontból pedig a hétfő lesz az első fontos nap; 9 órától ugyanis Gál Olivér és Pádár Nikolett is az előfutamokban lesz érdekelt, majd szerdán Pádár a váltóval is versenyez. A nyílt vízi úszók a Lupa-tavon csatáznak majd, Olasz Annáért június 26-án izgulhatunk a váltóban, majd három nappal később jön a 10 kilométeres szám. Farkas Tamás június 27-én és 29-én versenyez.