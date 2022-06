Alig ért véget az idény, máris alakul, változik a Zengő Alföld Szegedi TE férfi tekecsapatának kerete.

Jó hír, hogy Kozma Károly személyében válogatott játékos érkezik a klubhoz, aki az aktuális csapatbajnok Zalaegerszeg alakulatát hagyja el a Tisza-parti együttesért.

Szegedre igazol. Kozma Károly válogatottmezben. FOTÓ: MATESZ

Szekszárdon kezdtem el a tekét, majd fél év után mentem Kaposvárra, onnan pedig Zalaegerszegre, ahol 11 szép évet töltöttem. Nyertem négyszer hazai szuperligát, továbbá világkupát és Európa-kupát, voltam korábban ifjúsági világbajnoki második egyéniben, bronzérmes párosban, valamint többször is itthon ifjúsági egyéni bajnok. Nehéz döntést hoztam, amikor elhagytam Zalát, ahol egyébként még most is élek, de a szegedi jövőkép jobbnak tűnt. Szeretném, ha a Zengő Alfölddel visszahódítanánk a csapatbajnoki címet, a Bajnokok Ligájában még nem voltam érmes, így erre is vágyom, a válogatottság szintén olyan cél, amelyet megőriznék, valamint új és plusz tapasztalatokat is gyűjthetek a szegedi szereplésem alatt – nyilatkozta lapunknak Kozma Károly.

A távozási oldalon Brancsek János neve szerepel: a szintén válogatott tekés négy esztendő után hagyja el a Zengő Alföldet, és a nagy terveket szövögető Kaposvár játékosa lesz.

A szegedi alakulat jelenleg már a pihenőjét tölti, a felkészülés majd július közepén kezdődhet el.