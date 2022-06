Búcsúzzunk a megyei felnőttlabdarúgástól szerdán az Arany János utcai sporttelepen – jelent meg kedden a Bordány SK közösségi oldalán a Csongrád-Csanád megyei magyar kupa előtt, a finálénak ugyanis a bordányiak adtak otthont szerdán. A bejegyzés sokakat meglepett, hiszen a klub első számú felnőttcsapata hat éve a megyei I. osztály tagja, idén a megyében egyedüliként három felnőttcsapatot is versenyeztetett.Az első csapat viszont papíron kiesett, és egy igen érdekes szituációt követően került ebbe a helyzetbe, hiszen a pályán nyert az UTC ellen, viszont jogosulatlan játék miatt óvott az UTC, amelynek helyt is adott a versenybizottság, így a mérkőzés három pontját a szegediek kapták – ezzel pedig meg is előzték a tabellán a Bordányt, és bent maradtak.

Nem lesz vége Bordányban a futballnak – oszlatta el a kételyeket Kiss-Patik Péter, a klub elnöke. – Nem biztos, hogy lesz három felnőttcsapatunk, ésszerűsítve lesz a jövő évi versenyeztetés. Van bennünk csalódottság a megye egyes csapatot illetően, szeretnénk megtartani a tagságunkat, viszont az elnökségen belül is megoszlik a kérdés azt illetően, hogy van-e értelme a tizenkét csapatos megyei I. osztályban játszani. Ha lesz rá lehetőség, akkor a megye egyre nevezünk, ha nem, akkor a megye kettőben indulunk – részletezte a jelenlegi helyzetet Kiss-Patik Péter. A helyzet tisztázódhat, amennyiben az SZVSE sikerrel veszi a Teskánd elleni osztályozóját az NB III.-ba való feljutásért.

A klubelnök kitért rá, volt rá 25 másik forduló, amikor másképp is alakulhattak volna az eredményeik, az pedig biztos, hogy változásokra van szükségük – de a kedden megjelentekkel ellentétben az biztos, hogy felnőtt tétmérkőzést láthatnak majd a helyi drukkerek a 2022–23-as idényben is. Hogy melyik osztályban, és hány csapatot, az hamarosan eldől.



Láthatnak még felnőttmeccset a bordányi drukkerek az ősszel.

ARCHÍV Fotó: Karnok Csaba