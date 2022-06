Elek András halála után új el­­nökség állt fel a Vásárhelyi Kosársulinál, amely nemrég zárta az első teljes esztendőt.

Kitapostuk a nyomvonalat, de mennünk kell tovább, a célig még hosszú út vár ránk

– kezdte lapunknak Szabó Attila, a Kosársuli elnöke.

A jogi, gazdasági és adminisztrációs dolgok átvétele volt a legnehezebb, az adott helyzetből kellett dolgoznunk, sok mindenre menet közben jöttünk rá, hogy Bandi bácsi mit és miért is csinált úgy, de túllendültünk ezeken

– tette hozzá.

Szakmailag nem szenve­dett csorbát az egyesület. Az összes utánpótláscsapatunk ki tudott állni, sőt, még növelni is tudtuk a létszámot. Közel 300 gyerek pattogtat az egyesület keretein belül, semmilyen hátrány nem érintette őket az edzésmunka kapcsán. Két csapatunk az országos döntőbe, másik két csapatunk pedig régiós bajnokok tornájára jutott el, tehát szakmailag is szép eredményeket értünk el

– tért ki az idei eredményekre Szabó Attila.

Ami a felnőtteket illeti, a csapat bejutott a rájátszásba, ahol végül a hatodik helyen zárta a szezont.

Alapvető célunk az volt, hogy ott legyünk a play-offban, ez nem mindig látszott, hogy sikerül is. Végül a kedvező, ötödik helyen jutottunk be, és a hatodik helyet szereztük meg, ez a mi gazdasági helyzetünkhöz mérten remek eredmény. Küzdöttek a srácok, szerették volna a győzelmet. Kiemelném, hogy sok közösségformáló rendezvényt bonyolítottunk le az egyesületen és a felnőttcsapaton belül is, ezek jó irányba terelték az eredményt

– nyilatkozta Szabó Attila.

Szabó Attila kitért rá, lassan kirajzolódnak azok a vonalak, amelyek mentén tovább dolgozhatnak. Utánpótlásban nagy változás nem várható, a fel­­nőtteknél jelenleg is folyik az egyeztetés a játékoskeretet illetően, de elképzelhető változás a kispadon is.