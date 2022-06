Milana Knezevics a KÉSZ-St. Mihály első nyári igazolása. A 23 éves szélső támadó a szerb I. osztályú Magyarkanizsától érkezik a szegediekhez, előző klubjával ötödik helyen végzett a tízcsapatos szerb élvonalban. Knezevics Nagykikindán kezdett futballozni, majd a Szpartak Szabadkában folytatta, in­­nen került a magyarkanizsai csapathoz, ahol összesen hét évet töltött. Ezalatt 107 bajno­kit játszott, és összesen 66 al­­kalommal volt eredményes. Végigjárta a korosztályos vá­logatottakat, pályára lépett már a felnőtt nemzeti csapatban is, most pedig a legközelebbi összetartásra is meghívót kapott.

Tetszettek a klub által fel­­vázolt tervek és a jövőkép. Több országból is akadt megkeresésem, de úgy gondolom, a magyar bajnokság erősebb ezeknél. Szeretnék segíteni új klubomnak a célok elérésében, és azért dolgozok, hogy stabil kerettag legyek a válogatottban is – mondta érkezését követően a szerb támadó.

A szerb válogatott nagy le­­hetőség előtt áll, hiszen a vi­lágbajnoki selejtezőcsoportjában második helyen van, és ha a portugálok elleni meccsen nem szenvednek vereséget, akkor megszerzik a pótselejtezőt érő helyet. A St. Mihály egy év elteltével pedig újra az NB I.-ben szerepelhet, ám immáron 12 csapat szerepel majd a női élvonalban.

Szeretném, ha a középme­zőnyben végeznénk az NB I.-­­ben, én pedig azon leszek, hogy minden meccsen a maximumot hozzam ki magamból, és a játékommal aktívan hozzá tudjak járulni ahhoz, hogy a St. Mihály egy sikeres szezont fusson az élvonalban – fejtette ki terveit a szegediek új játékosa.

Major László tanítványai szűk egy hónap múlva, július 4-én kezdik meg a felkészülésüket a következő szezonra.