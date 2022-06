Befejeződött a férfi tenisz OB II.-es csapatbajnokság, melyben az SZTE-Sportmánia a negyedik helyen zárta a tavaszi fordulót. Az együttes összességében négy győzelemmel és három vereséggel zárta a sorozatot a Gyula, a Szarvas, a MAFC-Diego, a Budaörs, a Match Point TC, a Békéscsaba és az MTK társaságában. Mindez azt eredményezi, hogy ősszel a feljutásért játszhatnak majd a Tisza-partiak.

A szegediek a Szarvast (6:3), a Békéscsabát (7:2), a MAFC-Die­gót (9:0) és a Match Point TC-t (5:4) legyőzték, míg a Gyulától (7:2), a Budaörstől (5:4) és az MTK-tól (6:3) kikaptak.

– A csapat hozta az elvárásokat, szerepelhettünk volna jobban is, de szinte soha nem tudtunk a legerősebb játékosokkal felállni. Érettségi, sérülések és egyéb problémák nehezítették a dolgunkat, de végül is elégedettek lehetünk, mert egy nagyon erős csoportban vagyunk a negyedik helyen. Külön kiemelném Juhos Tibort, aki százszázalékos teljesítményt nyújtott egyéniben, minden mérkőzésen játszott és nyert is. Nagyon stabilan szerepeltek a fiatalok, Virághalmi Viktor és Kovács Barnabás mindketten hozták a meccseik 85 százalékát, ezzel jelentősen hozzájárultak a csapat győzelmeihez. Remélem, hogy ősszel a legerősebb gárdával tudunk mindig kiállni, s csatában leszünk az aranyéremért – nyilatkozta Hajnal István játékos, egyben vezetőedző.

A rájátszást szeptemberben rendezik az első négy csapat részvételével.

A SZTE-Sportmánia csapatának tagjai: Zsigrai László, Juhos Tibor, Virághalmi Tibor, Szabó Kristóf, Hajnal István, Kovács Barnabás, Kovács Marcell, Rákos Zoltán, Nagy Gergő.