Csoportrangadó indította a női vízilabda-világbajnokság második játéknapját Szegeden. A franciákat 18–8-ra legyőző olimpiai ezüstérmes spanyolok a Thaiföld ellen 28–1-re nyert görögökkel találkoztak a D jelű négyesben a Tiszavirág Sport­uszodában.

A 2020-as Európa-bajnoksá­gon 12–9-re nyert Spanyolország Görögország ellen, míg egy áprilisi világliga-mérkőzésen 13–9-re. Joggal hihettük, a torna egyik esélyese ha nem is olyan könnyen, mint a gallok ellen, de ismét behúzza a győzelemért járó pontokat. Ehhez képest a hellének indították jobban a mérkőzést. Már 3–1-re is vezettek az első negyedben, de a hispánok megfelezték hátrányukat, majd a második negyedben egyenlítettek. Rend­­szerint a görögök jártak előrébb, köszönhetően csapatkapitányuknak, az Olympiacosban játszó Vasiliki Plevritounak. Remekül lőtt távolról, de a nagyszünetben így is 6–6 állt az eredményjelzőn.

Rögtön egy bravúrral folytatódott a harmadik negyed, a görög kapus ötméterest há­­rított. Sok hiba jellemezte to­vábbra is a spanyolok játékát, miközben a görögök lelkesedése előnyben egyre nőtt. 8–6-ról viszont sokadjára egyenlített Tokió másodikja, így a záró nyolc percre maradt a döntés, hogy melyik csapat marad hibátlan.

Nem maradt el a dráma, ugyanis Spanyolország megfordította az állást. A meccs legértékesebb játékosának választott Elena Ruiz Barril révén először vezettek 1–0 után 9–8-nál. Görög egyenlítés és újbóli vezetés következett, de ez sem volt elég a győzelemre, ugyanis Barril egy perccel a vége előtt állította be a 10–10-es végeredményt.