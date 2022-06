Egészen hihetetlen izgalmakat hozott a nyílt vízi úszók 6 kilométeres váltóversenye a sportág világbajnoki nyitónapján. A magyar csapat tagja volt a HAÁSZ Szegedi Úszó Egylet klasszisa, Olasz Anna, rajta kí­­vül Rohács Réka, Betlehem Dávid és Rasovszky Kristóf al­kotta a magyar egységet.Rohács volt az első ember, aki remekül tartotta a lépést az olaszokkal és a franciákkal, majd Gellért Gábor, a SZUE vezetőedzője és egyben a nyílt vízi úszók szövetségi kapitánya a két lány-két fiú váltás mellett döntött, így jöhetett Olasz Anna.

Az olimpiai negyedik helyezett versenyző is tartotta a helyet, óriási küzdelemben féltávnál így remekül állt a magyar csapat. Jöhetett Betlehem Dávid, aki hatalmasat úszott, egy perc hátránya volt a németekkel szemben, viszont a saját szakasza után már éllovasként adta át a stafétát Rasovszky Kristófnak. Az olasz, a magyar és a német egység utolsó embere együtt úszott a cél felé, és volt, hogy Rasovszky meglépett riválisai­tól, végül a német tett így. A célegyenesbe az olasz Platrinie­ri és Rasovszky együtt érkezett meg, de az olimpiai ezüst­érmes magyar előbb nyúlt a céltáblához – mindez pedig azt jelentette, hogy azt követően, hogy a legutóbbi vb-n nyolcadik lett a magyar csapat, most egy csodálatos ezüstérmet szerzett.

Egy jól bevált sorrend szerint úsztunk, megbeszéltük, hogy kinek mi a dolga, ezt tö­­kéletesen hozta mindenki. Iszonyatosan izgultunk a vé­­gén, átéltem, hogy anyukám mit szokott érezni a versenyek alatt. Mindenki a legjobbját hozta, két éve nem gondoltuk volna, hogy ez a csapat világbajnoki ezüstérmet nyer majd, hiszen a legutóbbi vb-n nyolcadikok lettünk – értékelt a futamot követően Olasz Anna. Hozzátette, a Gellért Gábor ál­­tal kitalált taktika fontos volt.

Réka és én is gyengébbek vagyunk a medencében, viszont bárkinek a lábvizén elúszunk, és erre próbáltuk helyezni a hangsúlyt. Hiába versenyeztem egy olyan lánnyal, aki medencében 30-40 másodperccel jobb nálam, a lábvizén elvagyok, és ha ott nincs leszakadás, akkor a fiúk sebessége ki tud jönni – nyilatkozta Olasz Anna.

Szóhoz sem jutok! A tavalyi Európa-bajnoki bronzérem után most egy világbajnoki ezüst­érem, hihetetlen! Rasovszky Kristóf bizonyította klasszisát, Betlehem Dávidon pedig látszik, hogy Rasóval készül, ő is igazi ragadozóként úszott. Olasz Anna rendkívüli rutinja és formája is rengeteget adott ehhez a sikerhez, ahogy Rohács Réka remeklése is, fantasztikusan tartotta a tempót a legjobb váltókkal – összegzett Gellért Gábor.